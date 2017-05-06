大提琴家欲在101登高賽現場演奏 主辦以這理由婉拒

大提琴家張正傑獲邀參加台北101登高賽。（記者李容萍攝）

2017-05-06 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北101登高賽將於明（8日）開跑，國內知名大提琴家張正傑獲贊助商中國信託邀約參賽，張正傑本欲在攻頂後，在91樓的觀景台現場演奏巴哈無伴奏，但被主辦單位以安全理由婉拒。除此之外，有傳聞指財政部認為，當天場地若提供音樂家表演，恐有「圖利」之嫌，但台北101駁斥此傳聞。

根據《風傳媒》報導，國內知名大提琴家張正傑應贊助單位中國信託邀請，參加台北101國際登高大賽，除參賽外，張正傑還想在攻頂後，在登高賽終點的91樓觀景台，表演大提琴演奏巴哈無伴奏，中國信託向主辦單位提出後，被主辦單位以安全理由婉拒，台北101發言人劉家豪表示，91樓觀景台通往1樓只有3台電梯，參賽者攻頂後，主辦單位希望參賽者不要終點逗留，若張正傑在上面演奏，可能會導致參賽者在現場留戀，影響後續的人員疏散。

另有消息指出，財政部也表達疑慮，認為在這個國際大賽開放音樂家現場演奏，恐有圖利音樂家之嫌，台北101發言人對此則傳聞駁斥，表示張正傑的演奏要求，只需101內部討論，不必向財政部請示。

表演落空後，張正傑也在臉書難掩失望表示：「唉！本來要破世界紀錄的，要挑戰自己的極限！現在只能挑戰101登高吧！」