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新光摩天登高比賽登場 柯文哲鳴槍未參加

2017-05-06  10:17

〔記者何世昌／台北報導〕由新光人壽舉辦的「第35屆新光摩天大樓登高大賽」今晨登場，吸引近7700人報名參加；今年主題定為「為糖尿病友而跑」，近250萬元報名費將全數捐給糖尿病關懷基金會。台北市長柯文哲今早穿戴「0006」號碼牌出席，並為活動鳴槍，但未參加比賽。

新光總經理蔡雄繼開場致詞表示，活動邁入第35屆，每年都有一個登高主題，今年是為了糖尿病友而跑；因為糖尿病在國人的死因排名，是佔第5位，盼藉此活動喚起國人對糖尿病的重視。另也感謝台北市長柯文哲出席，並預祝台北世大運成功順利。

柯文哲致詞說，新光登高賽是國內登高賽的代表活動，但這並非純粹運動活動，還結合公益，且多以健康安全作為主題，顯示新光事業對公益事業的投入。

柯指出，台灣約有230萬名糖尿病病人，占總人口10分之1。從10大死因來看，糖尿病排第5，且與排名前面心臟病、腦中風息息相關；換言之，10大死因，扣掉癌症，其他幾乎都跟糖尿病有關，糖尿病是個很重要的健康問題。但糖尿病早期發現並做治療，都可存活相當久，因此也希望藉著登高運動，提醒大家對糖尿病的重視。

糖尿病關懷基金會董事長戴東原則呼籲，糖尿病友除了要努力尋求醫療照顧，也要自立自強；必須搭配飲食、運動、藥物，再加上定期追蹤，如此一來，糖尿病友一定會活得健康快樂。

「新光摩天大樓登高大賽」」邀請參賽者從1樓登階至46樓。活動吸引近7700人參加，報名收入近250萬元，將全數捐給糖尿病關懷基金會。不少親子組隊參加，還有年輕爸爸揹著8月女娃「合體」登階。

柯文哲僅替活動鳴槍，並未參加登高，但指北市消防局派重裝組跟輕裝組參加。現場記者追問是否因肋骨傷勢無法登高？他未回應。

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  • 台北市長柯文哲受邀出席「第35屆新光摩天大樓登高大賽」，並為活動鳴槍。（記者何世昌攝）

    台北市長柯文哲受邀出席「第35屆新光摩天大樓登高大賽」，並為活動鳴槍。（記者何世昌攝）

  • 「第35屆新光摩天大樓登高大賽」今晨登場。新光總經理蔡雄繼開場致詞表示，今年活動主題旨在關心糖尿病友。（記者何世昌攝）

    「第35屆新光摩天大樓登高大賽」今晨登場。新光總經理蔡雄繼開場致詞表示，今年活動主題旨在關心糖尿病友。（記者何世昌攝）

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