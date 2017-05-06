快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
新光摩天登高比賽登場 柯文哲鳴槍未參加
2017-05-06 10:17
〔記者何世昌／台北報導〕由新光人壽舉辦的「第35屆新光摩天大樓登高大賽」今晨登場，吸引近7700人報名參加；今年主題定為「為糖尿病友而跑」，近250萬元報名費將全數捐給糖尿病關懷基金會。台北市長柯文哲今早穿戴「0006」號碼牌出席，並為活動鳴槍，但未參加比賽。
新光總經理蔡雄繼開場致詞表示，活動邁入第35屆，每年都有一個登高主題，今年是為了糖尿病友而跑；因為糖尿病在國人的死因排名，是佔第5位，盼藉此活動喚起國人對糖尿病的重視。另也感謝台北市長柯文哲出席，並預祝台北世大運成功順利。
柯文哲致詞說，新光登高賽是國內登高賽的代表活動，但這並非純粹運動活動，還結合公益，且多以健康安全作為主題，顯示新光事業對公益事業的投入。
柯指出，台灣約有230萬名糖尿病病人，占總人口10分之1。從10大死因來看，糖尿病排第5，且與排名前面心臟病、腦中風息息相關；換言之，10大死因，扣掉癌症，其他幾乎都跟糖尿病有關，糖尿病是個很重要的健康問題。但糖尿病早期發現並做治療，都可存活相當久，因此也希望藉著登高運動，提醒大家對糖尿病的重視。
糖尿病關懷基金會董事長戴東原則呼籲，糖尿病友除了要努力尋求醫療照顧，也要自立自強；必須搭配飲食、運動、藥物，再加上定期追蹤，如此一來，糖尿病友一定會活得健康快樂。
「新光摩天大樓登高大賽」」邀請參賽者從1樓登階至46樓。活動吸引近7700人參加，報名收入近250萬元，將全數捐給糖尿病關懷基金會。不少親子組隊參加，還有年輕爸爸揹著8月女娃「合體」登階。
柯文哲僅替活動鳴槍，並未參加登高，但指北市消防局派重裝組跟輕裝組參加。現場記者追問是否因肋骨傷勢無法登高？他未回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 遠航20位空姐集體請假 臨時取消哈爾濱航班
- 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
- 新校舍歡喜落成 台東市康樂國小將增設幼兒園
- 慢飛天使展翅翱翔 歌舞向父母示愛
- 空服員集體請假罷工 遠航：公司像家歡迎回家談
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 國民黨續杯葛前瞻 立院再空轉一天
- 自由廣場》蔡良打點女學生
- NBA》詹皇轟35分率騎士拉尾盤 客場痛宰暴龍聽牌
- 自由廣場》性別教育 大人更需要學習
- 男載懷孕女友搶皮包 落網供稱沒錢飢餓難耐...
- 自由廣場》在野黨 反對擋
- 坦言曾想說謊... 吳育昇談薇閣事件
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 《小檔案》北台客家文創園區
- 俄：敘利亞緩和衝突協議5日午夜起生效
- 台南》新市政中心「再花兩百萬」評估 挨轟浪費
- 女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服
- 【私家小傳】看見梨，想起她
- 福隆沙雕季驚爆／2外籍沙雕師 灌醉台女扛屍性侵
- 恰恰1800安差4安 戴資穎今開球
- 雙親沒撲空！ 見證胡智為大聯盟首K
- 「川普風險」成南韓大選話題
- 5農戶和解 客家園區二期工程動起來
- 涵管水淹及胸 3工人狂爬200米撿回命
- Twinko篠崎泫遭惡狼拐摸鳥
- 綠營民調：7成5不同意藍杯葛 前瞻這項最受支持
- NBA》轉球遭批不尊重對手 詹皇：那就是個誘餌
- 黑心肉品 被爆過期2年還在賣
- 林明禎攀岩傳情 張軒睿硬上 二度交手變情侶 默契升級
- 高碩泰投書華時 籲納台參與WHA
- 當面爭前瞻 朱立倫會賀陳旦
- 韓總統候選人之女遭性騷 警稱嫌犯有精神障礙
- iRobot Blueair禮遇媽咪 送機票高級住宿券
- 金樽港 將有餐飲服務
- 自由充電站》跆拳道品勢在世大運
- 聲援民視阻赤化 僑胞登報挺這兩人
- 林介良坦承 分享美海軍艦隊資訊
- 謝金燕赴美開唱恐變卦
- 足球貴公子歸隊 亞洲盃戰星
- 同溫層太陽能飛機 處女航成功
- 毒鴛鴦身懷槍毒 警在醫院逮他倆…...
- NBA》缺席球隊會議鬧不合 多隊打探波辛傑斯交易
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新光摩天登高比賽登場 柯文哲鳴槍未參加
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分