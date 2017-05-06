台東平價幸福住宅開放選屋 民眾將有新家超開心

2017-05-06 10:04

［記者張存薇／台東報導］台東縣推動平價幸福住宅，經過1年多的籌備、設計，今天開放前300順位符合資格者選屋，有民眾開心將有新家，也有民眾擔心無法負擔貸款而棄權，因為還有空屋，縣府會再通知90位備取者選屋。

300戶幸福住宅基地，位於台灣史前文化博物館、康樂火車站間，縣長黃健庭指出，這是台東重要的住宅政策，由縣府在縣有地興建住宅，提供比市價便宜3、4成的房屋，希望幫助真正有需要的鄉親購屋，所以有資格限制，簽約後5年也不得買賣，超過5年若要賣屋，則必須賣給相同資格者。

今天上午在縣府大禮堂辦選屋，第1順位的先生選中1樓新家，而第2個選屋的陳小姐則選4樓，她激動的說，很開心有新家，雖然只能選最便宜的房子，但至少和孩子可以一起住在自己的家。

下午還有一場151號至300號的選屋作業，部分順位在前的民眾考量貸款無法負擔，因此沒有到場而棄權，建設處表示，剩餘空屋將通知備取戶再選屋。

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