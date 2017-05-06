| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

台東平價幸福住宅開放選屋 民眾將有新家超開心

2017-05-06  10:04

［記者張存薇／台東報導］台東縣推動平價幸福住宅，經過1年多的籌備、設計，今天開放前300順位符合資格者選屋，有民眾開心將有新家，也有民眾擔心無法負擔貸款而棄權，因為還有空屋，縣府會再通知90位備取者選屋。

300戶幸福住宅基地，位於台灣史前文化博物館、康樂火車站間，縣長黃健庭指出，這是台東重要的住宅政策，由縣府在縣有地興建住宅，提供比市價便宜3、4成的房屋，希望幫助真正有需要的鄉親購屋，所以有資格限制，簽約後5年也不得買賣，超過5年若要賣屋，則必須賣給相同資格者。

今天上午在縣府大禮堂辦選屋，第1順位的先生選中1樓新家，而第2個選屋的陳小姐則選4樓，她激動的說，很開心有新家，雖然只能選最便宜的房子，但至少和孩子可以一起住在自己的家。

下午還有一場151號至300號的選屋作業，部分順位在前的民眾考量貸款無法負擔，因此沒有到場而棄權，建設處表示，剩餘空屋將通知備取戶再選屋。

相關影音

廣告
  • 陳姓民眾開心將有新家。（記者張存薇攝）

    陳姓民眾開心將有新家。（記者張存薇攝）

  • 民眾仔細選屋。（記者張存薇攝）

    民眾仔細選屋。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣史前文化博物館 平價住宅 幸福住宅 康樂火車站
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：台東平價幸福住宅開放選屋 民眾將有新家超開心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.