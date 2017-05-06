8旬老婦停經後出血 原因是......

2017-05-06 09:58

〔記者謝介裕／南投報導〕更年期出血是回春?恐是身體機能出現狀況的警訊，南投縣1名8旬老婦前往衛福部南投醫院就診，診斷結果竟是體內裝了50年的避孕器忘記取出，才造成陰道異常出血，婦女朋友多加注意。

南投市80歲王姓老婦，近日突然出現陰道出血及分泌物多的症狀，因羞於開口，忍耐煎熬了多日之後才鼓起勇氣向家人訴說，讓家人一度擔憂可能體內有「壞東西」，遂到南投醫院求診，還好並非罹癌，而是避孕器惹禍，患者與其家人才鬆了一口氣。

南投醫院表示，王婦到院後，醫院便安排子宮頸及子宮內膜搔刮術進行檢查，結果發現裡頭的避孕器已崁入子宮壁，且發炎、化膿，王婦也才驚覺想起50年前裝置的避孕器尚在體內，經醫師將避孕器取出，並給予抗生素療程後，王婦身體不適情況已獲大幅改善。

南投醫院婦產科主任陳麗琴說，在社區進行抹片篩檢時，也經常遇到避孕器忘記取出的婦女，導致分泌物過多或發炎情形，提醒婦女在裝設子宮內避孕器後，應每年定期到醫院婦產科檢查、追蹤，並在停經之後至醫院請專業醫師取出，避免避孕器穿孔等併發症發生。