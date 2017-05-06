| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

8旬老婦停經後出血 原因是......

2017-05-06  09:58

〔記者謝介裕／南投報導〕更年期出血是回春?恐是身體機能出現狀況的警訊，南投縣1名8旬老婦前往衛福部南投醫院就診，診斷結果竟是體內裝了50年的避孕器忘記取出，才造成陰道異常出血，婦女朋友多加注意。

南投市80歲王姓老婦，近日突然出現陰道出血及分泌物多的症狀，因羞於開口，忍耐煎熬了多日之後才鼓起勇氣向家人訴說，讓家人一度擔憂可能體內有「壞東西」，遂到南投醫院求診，還好並非罹癌，而是避孕器惹禍，患者與其家人才鬆了一口氣。

南投醫院表示，王婦到院後，醫院便安排子宮頸及子宮內膜搔刮術進行檢查，結果發現裡頭的避孕器已崁入子宮壁，且發炎、化膿，王婦也才驚覺想起50年前裝置的避孕器尚在體內，經醫師將避孕器取出，並給予抗生素療程後，王婦身體不適情況已獲大幅改善。

南投醫院婦產科主任陳麗琴說，在社區進行抹片篩檢時，也經常遇到避孕器忘記取出的婦女，導致分泌物過多或發炎情形，提醒婦女在裝設子宮內避孕器後，應每年定期到醫院婦產科檢查、追蹤，並在停經之後至醫院請專業醫師取出，避免避孕器穿孔等併發症發生。

廣告
  • 衛福部南投醫院表示，市面避孕噐相當多，要慎選，裝置體內後也要定期檢查，避免王姓老婦情形發生。（記者謝介裕翻攝）

    衛福部南投醫院表示，市面避孕噐相當多，要慎選，裝置體內後也要定期檢查，避免王姓老婦情形發生。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停經 出血 避孕器
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：8旬老婦停經後出血 原因是......


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.