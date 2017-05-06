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林邊鄉電信斷訊事件 商家有無Wi-Fi 詢問爆增

2017-05-06  09:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天早上9點半，林邊鄉公所將邀集6家電信業者和鄉民及縣府消保官，於林邊羽球館針對「高抗災通信平台」不續租後，電信業者通訊差1案再度召開說明會。而這個已被稱為「斷訊之亂」的事件，也出現出不少奇特現像。

該高抗災平台由6業者發送訊號，但公所去年底就經過公聽會同意，不再和6業者續約，並寬限業者到4月底前另覓地點布設，不過業者疑似裹足不前，從4月開始，林邊內5村的訊號全都大打折扣，由於減免月租費非全額，加上6家全都一樣訊號不濟，消費者就算可爭取到無違約金解約，但「攜碼到哪家都一樣爛」，引來「不認同公聽會決議」的鄉民激憤，並連署要求回復訊號，也被稱為「斷訊之亂」。

今天雖然再度召開公聽會，但飽受無訊號之苦的居民，也出現不少以往不曾發生的現象。

「配合打卡活動拿出卻沒有訊號！」，1家家常菜餐廳的蘇姓老闆娘就說，店內其實早就有Wi-Fi，但是這陣子詢問度大增，原來是客人上門點完菜，一拿出手機，只能發現「完全沒有訊息」，根本無法上網，加上店內又有打卡的活動，客人常無奈說，「沒有訊號怎麼打卡？」，還好有提供Wi-Fi帳密供鄉親使用解決困擾；不少客人則大讚服務貼心。

林邊現在不少有提供Wi-Fi的店家，出現許多民眾聚集在旁或站或蹲，只為使用商家大方提供的Wi-Fi訊息上網的情形，有提供Wi-Fi的店家，店內店外人氣大增。當地的臉書社群「阮攏是林邊人」也熱心整理有提供Wi-Fi店家訊息，就為方便鄉民度過「斷訊之亂」。

不過正本清源，鄉民仍要求電信業者回復消費者該享有的服務，而不是連電話都不能打，畢竟「手機不是買來當裝飾品的」。

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  • 林邊鄉因「高抗災通信平台」不續租，導致電信收訊奇差，當地商家有無Wi-Fi的詢問爆增。（記者陳彥廷攝）

    林邊鄉因「高抗災通信平台」不續租，導致電信收訊奇差，當地商家有無Wi-Fi的詢問爆增。（記者陳彥廷攝）

  • 由於林邊幾乎呈現斷訊狀態，民眾拿出手機時常常收不到訊號，手機的功能只剩左上方顯示的「僅可撥打緊急電話」。（記者陳彥廷攝）

    由於林邊幾乎呈現斷訊狀態，民眾拿出手機時常常收不到訊號，手機的功能只剩左上方顯示的「僅可撥打緊急電話」。（記者陳彥廷攝）

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