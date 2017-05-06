遠航20位空姐集體請假 臨時取消哈爾濱航班

遠東航空有20名空服員，疑似為了聲援被資遣的17名同事，於昨晚到今早紛紛請假，致航班受影響。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-05-06 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕遠東航空有20名空服員，疑似為了聲援先前被資遣的17名同事，於昨晚到今早紛紛請假，造成遠航來往哈爾濱的兩個航班臨時取消，國內線也有兩航班受到影響誤點，受到影響的旅客約有300人左右。

據《蘋果日報》報導，遠東航空指出，從昨日晚間6時左右開始，就有空服員陸續請假，到現在集體請假人數為20人。影響了桃園機場飛往哈爾濱的FE-135航班乘客120人、哈爾濱飛往桃園機場的FE-136航班乘客164人。遠航表示，目前正持續協調旅客轉搭華航、長榮和南方航空，部分旅客則是全額退費處理

至於國內線航班，遠航飛金門和澎湖航班，因空服員請假問題都延誤了20幾分鐘。遠航呼籲旗下空服員多跟公司理性溝通，避免大眾權益受損。