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便當中常看到它... 這道菜把網友都考倒！

這道配菜叫「海茸」。（圖取自爆料公社臉書）

2017-05-06  09:46

〔即時新聞／綜合報導〕便當中常見一道配菜，你一定有看過，這道菜很下飯，但卻很少人知道它的名稱；有網友在《爆廢公社》分享照片，詢問一道又黑又捲，吃起來軟軟、QQ的配菜是什麼，讓網友們熱烈討論。

網友在《爆廢公社》PO照問「右上到底是什麼菜啊？蝸牛肉？」這道菜大家一定不陌生，但是卻不知道它的名字，看起來黑黑捲捲的，吃起來口感Q彈，又非常下飯。

不少網友不知道名稱，有人覺得應該是海帶的一種，也有人認為可能是蝸牛肉的食物，不過終於有網友解答，原來這道配菜叫「海茸」，它是野生天然的深海植物，營養價值高，較常見的做法是搭配九層塔熱炒。

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