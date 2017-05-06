| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

新校舍歡喜落成 台東市康樂國小將增設幼兒園

康樂國小新校舍落成，下學期將招收60位幼兒園學生。（記者張存薇攝）

2017-05-06  08:35

［記者張存薇／台東報導］台東市康樂國小今天歡慶建校70週年及新校舍啟用，而配合國家提升公幼比例，康小新學年將增設幼兒園，招收2班3到5足歲學童。

康樂國小新校舍為「慈濟基金會援建9校減災希望工程」之一，校長黃裕敏指出，學區包括永樂、豐樂、康樂里等，其實一直有增設幼兒園需求，周邊原有3家私立幼兒園，其中1家2年前停招幼兒，再加上慈濟援助、中央也推動提高各縣市公幼比例，蓋新校舍時一併增加幼兒園空間，下學期即可上課。

她說，根據調查，周邊社區4、5歲幼兒就有4、50人，因此新學期將開2班，並新增4位師資及1位廚工、1位教保員，而卑南鄉東成國小新設幼兒園下學期也將開班。

康樂國小幼兒園預計招收60位幼童，15至19日辦理新生入園登記，詳情可洽康樂國小教務處，電話：（089）226131轉20。

廣告
  • 康樂國小新校舍落成，下學期將招收六十位幼兒園學生。（記者張存薇攝）

    康樂國小新校舍落成，下學期將招收六十位幼兒園學生。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 幼兒園 康樂國小 校慶
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：新校舍歡喜落成 台東市康樂國小將增設幼兒園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.