新校舍歡喜落成 台東市康樂國小將增設幼兒園

康樂國小新校舍落成，下學期將招收60位幼兒園學生。（記者張存薇攝）

2017-05-06 08:35

［記者張存薇／台東報導］台東市康樂國小今天歡慶建校70週年及新校舍啟用，而配合國家提升公幼比例，康小新學年將增設幼兒園，招收2班3到5足歲學童。

康樂國小新校舍為「慈濟基金會援建9校減災希望工程」之一，校長黃裕敏指出，學區包括永樂、豐樂、康樂里等，其實一直有增設幼兒園需求，周邊原有3家私立幼兒園，其中1家2年前停招幼兒，再加上慈濟援助、中央也推動提高各縣市公幼比例，蓋新校舍時一併增加幼兒園空間，下學期即可上課。

她說，根據調查，周邊社區4、5歲幼兒就有4、50人，因此新學期將開2班，並新增4位師資及1位廚工、1位教保員，而卑南鄉東成國小新設幼兒園下學期也將開班。

康樂國小幼兒園預計招收60位幼童，15至19日辦理新生入園登記，詳情可洽康樂國小教務處，電話：（089）226131轉20。