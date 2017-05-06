要學生拍手歡迎老師進教室 大學生：難道在北韓？

南臺科技大學 。（圖取自Google地圖）

2017-05-06 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕南臺科技大學被爆料，校方上月發通知給各班導師和班長，要求班長及幹部以身作則，每節上課、下課時以拍手鼓掌方式，提醒同學歡迎老師，部分學生認為此舉「誇張」，「是在北韓嗎」？校方則強調，只是建議，並沒有強制學生一定要這樣做。

《蘋果日報》報導，上月12日學務處發通知信給各班導師和班長，內容大意是為了推廣教室禮貌及學習精神，希望每節上課當教師進入教室，班長及幹部以身作則，以拍手鼓掌方式提醒所有同學告知及表示歡迎，離開時亦同。

有學生受訪表示，她和同學沒有接獲通知，最近上課時也沒有特別鼓掌歡迎老師，之前似乎曾在網路看過相關訊息，當下覺得很妙，也認為沒必要，「又不是聽演講」；也有學生認為，雖然不想照做，但可以理解校方是想拉近師生關係。也有老師知道後說，從沒有一進教室就被學生鼓掌歡迎過，若果真如此，應該會嚇到，想說是不是愚人節或生日被整。

校方則解釋，現在大學師生互動不熱絡，為加強學生禮儀，學務處提出此建議，希望讓上課氣氛更融洽，讓好禮貌成為自然習慣，沒有強制，目前也沒有接獲師生有不滿的反應。