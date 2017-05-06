| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

北部、東半部有短暫雨 明起回到好天氣

中央氣象局指出，今天（6日）持續受鋒面影響，北部及東半部仍有短暫陣雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-06  06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）持續受鋒面影響，北部及東半部仍有短暫陣雨，氣象局於台東縣發布大雨特報。溫度方面，北部、東半部氣溫稍降，中南部變化不大，白天高溫仍達30度以上。

氣象局表示，受微弱鋒面影響，北部及東半部有短暫陣雨，午後在中南部山區也有熱對流發展，並有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，各地清晨低溫約23到26度間，迎風面的北部及東半部白天高溫較昨天稍下降，約27至29度左右，中南部變化不大，白天高溫大多在30度以上。

氣象局預估，下週日（7日）鋒面遠離，北部、東半部的降雨時間縮短，影響區域也比較小，午後中南部山區仍有短暫陣雨。溫度方面，清晨北部及東北部感受仍稍涼，白天起東北風減弱，高溫約28、29度，中南部地區影響不大，高溫仍有30度以上。

下週一至下週五（8日至12日）大多為多雲到晴的天氣，但是午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨的機會。溫度方面，各地白天的高溫又回到30度以上。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天雲嘉南、高屏及金門地區為為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
22 ~ 29 27 ~ 35 29 ~ 34 25 ~ 32

氣象局於台東縣發布大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為高量至過量級。（取自氣象局網站）

今天雲嘉南、高屏及金門地區為為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 氣象 氣象局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：北部、東半部有短暫雨 明起回到好天氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.