北部、東半部有短暫雨 明起回到好天氣

中央氣象局指出，今天（6日）持續受鋒面影響，北部及東半部仍有短暫陣雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-06 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）持續受鋒面影響，北部及東半部仍有短暫陣雨，氣象局於台東縣發布大雨特報。溫度方面，北部、東半部氣溫稍降，中南部變化不大，白天高溫仍達30度以上。

氣象局表示，受微弱鋒面影響，北部及東半部有短暫陣雨，午後在中南部山區也有熱對流發展，並有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，各地清晨低溫約23到26度間，迎風面的北部及東半部白天高溫較昨天稍下降，約27至29度左右，中南部變化不大，白天高溫大多在30度以上。

氣象局預估，下週日（7日）鋒面遠離，北部、東半部的降雨時間縮短，影響區域也比較小，午後中南部山區仍有短暫陣雨。溫度方面，清晨北部及東北部感受仍稍涼，白天起東北風減弱，高溫約28、29度，中南部地區影響不大，高溫仍有30度以上。

下週一至下週五（8日至12日）大多為多雲到晴的天氣，但是午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨的機會。溫度方面，各地白天的高溫又回到30度以上。

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空氣品質方面，今天雲嘉南、高屏及金門地區為為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 29 27 ~ 35 29 ~ 34 25 ~ 32

氣象局於台東縣發布大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為高量至過量級。（取自氣象局網站）