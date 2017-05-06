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林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
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對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒

2017-05-06  02:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕東部地區對流旺盛，部分地區發生短時強降雨狀況，水利署稍早也針對台東地區發布淹水一級警戒，請附近居民及經過人車留意安全。

根據相關統計數據，台東地區過去一小時已經累積61毫米雨量，水利署防災資訊服務網也對此發布淹水一級警戒。警戒區域包括台東市的馬蘭里、富豐里、豐田里、富岡里、豐谷里、豐里里、豐原里、太平溪沿岸、利嘉溪沿海低窪處、知本溪下游沿岸等。

水利署提醒，以上淹水一級警報地區，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水，呼籲民眾留意。

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  • 對流旺盛強降雨，台東市達一級淹水警戒標準。（擷取自水利署防災資訊服務網）

    對流旺盛強降雨，台東市達一級淹水警戒標準。（擷取自水利署防災資訊服務網）

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