檳榔價格創20年新高 農民展開防賊大作戰

農民為防止檳榔被偷割，忍受酷熱睡在工寮，徹夜守護心血。（記者李立法攝）

2017-05-05 23:49

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣檳榔收購價每台斤飆破1300元，創下近20年來罕見高價，竊案頻傳，農友紛紛展開防賊大作戰，養狗、裝監視器、自備棍棒防身，還要忍受酷熱睡工寮直到產季結束，格外辛苦。

李姓檳榔業者指出，去年連續3個秋颱侵襲，造成今年屏東地區農作產季延遲及減產，檳榔也不例外，嘉義縣檳榔產季結束，北部地區檳榔又缺貨，延遲快1個月才剛進入產季的屏東縣檳榔，價格持續飆高，行口收購價從4月中旬每台斤1100元，漲至5日的1300元，創下近20年來罕見高價，現在50元勉強只能買到3粒檳榔，貴得讓許多紅唇族都吃不消。

徐姓農民說，他的檳榔園去年屢被偷割，氣得他花錢安裝監視器，今年出現20多年來罕見高價，以致竊案頻傳，農民紛紛自備防身器具進駐檳榔園防賊入侵，他也將持續睡在檳榔園工寮直到7月產季結束，這段期間除了洗澡及吃飯，大部份時間都要守著檳榔園，雖然天氣炎熱，也只能忍耐，希望警方能加強巡邏。

屏東警方表示，受氣候影響，屏東縣今年農產價格普遍提高，引起竊賊覬覦，警方為此展開護農專案，加強果園巡查及農友間的聯繫，並籲請農友避免與竊賊正面衝突及動用私刑，以免發生危險或觸法。