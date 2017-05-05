墾丁台26線危險路口 警方抓超速 閃燈閃不停
2017-05-05 23:41
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台26線墾丁夏都路段2日發生嚴重車禍意外，造成1死3傷悲劇，由於當地車禍肇事事件頻傳，恆春警方4日起在當地進行強力測速取締，夜晚相機頻頻閃光的畫面，引發民眾以為裝設新測速桿，恆春警方表示，該路段限速50公里，將長期不定時進行南北向測速執法，呼籲民眾遵守交通規則，保護自身駕駛安全。
「當地確實有規劃測速桿，但目前還未裝設。」恆春分局交通組指出，台26線石牛溪轉彎路段至夏都路口，104、105年共發生157件車禍受傷意外，共造成236人受傷，今年至今也已發生16件共27人傷亡，是墾丁地區易肇事路段之一。
警方分析，當地大轉彎接著筆直道路，右側還有飯店出入口，不少車輛因為速度過快、遇上車輛突然從飯店駛出或迴轉，總會造成嚴重車禍意外，近期會勘會將設置軟質分向桿，至於測速照相桿或燈號還有待進一步研議。
針對近期密集取締該路段超速照相，恆春分局交通組提醒，路段接近墾丁主要部落，速限由時速70降低為50公里，警方都依規定於100至300公尺內擺設警示牌，但新款的移動測速照相包括「汽車及機車」都會拍攝，民眾到訪墾丁務必減速慢行，保障自身安全。
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