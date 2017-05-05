| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
 首頁 > 生活

墾丁台26線危險路口 警方抓超速 閃燈閃不停

2017-05-05  23:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台26線墾丁夏都路段2日發生嚴重車禍意外，造成1死3傷悲劇，由於當地車禍肇事事件頻傳，恆春警方4日起在當地進行強力測速取締，夜晚相機頻頻閃光的畫面，引發民眾以為裝設新測速桿，恆春警方表示，該路段限速50公里，將長期不定時進行南北向測速執法，呼籲民眾遵守交通規則，保護自身駕駛安全。

「當地確實有規劃測速桿，但目前還未裝設。」恆春分局交通組指出，台26線石牛溪轉彎路段至夏都路口，104、105年共發生157件車禍受傷意外，共造成236人受傷，今年至今也已發生16件共27人傷亡，是墾丁地區易肇事路段之一。

警方分析，當地大轉彎接著筆直道路，右側還有飯店出入口，不少車輛因為速度過快、遇上車輛突然從飯店駛出或迴轉，總會造成嚴重車禍意外，近期會勘會將設置軟質分向桿，至於測速照相桿或燈號還有待進一步研議。

針對近期密集取締該路段超速照相，恆春分局交通組提醒，路段接近墾丁主要部落，速限由時速70降低為50公里，警方都依規定於100至300公尺內擺設警示牌，但新款的移動測速照相包括「汽車及機車」都會拍攝，民眾到訪墾丁務必減速慢行，保障自身安全。

廣告
  • 恆春警方在墾丁易肇事路口強力測速取締。（記者蔡宗憲攝）

    恆春警方在墾丁易肇事路口強力測速取締。（記者蔡宗憲攝）

  • 該路段接近墾丁主要部落，速限由時速70降低為50公里。（記者蔡宗憲攝）

    該路段接近墾丁主要部落，速限由時速70降低為50公里。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 危險路段 墾丁 超速 車禍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：墾丁台26線危險路口 警方抓超速 閃燈閃不停


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.