| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
 首頁 > 生活

馬國學生做蛋糕 思母親眼眶紅

2017-05-05  22:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕私立經國健康暨管理學院首屆馬來西亞海外青年班烘焙專班，在母親節前夕，由老師楊永富指導下，用法式水果、重乳酪及黑森林3款蛋糕，表達對遠在馬來西亞媽媽的思念；有女學生頭一次在母親節製作蛋糕，一講到媽媽就流下眼淚，果然充滿感情的蛋糕，推出後，100個蛋糕訂購一空。

楊永富說，主要是希望讓學生製作母親節蛋糕，表達對母親感謝；其中，法國水果蛋糕，特別是用金門高粱浸泡葡萄乾，葡萄乾散發出特殊香氣。就像是對母親的思念綿延不絕。

餐旅系主任周景堯，人在異鄉為異客，每逢佳節倍思親，這次要學生做母親節蛋糕，卻格外催淚，就有女學生想到在台灣做母親節蛋糕，特別想念在馬來西亞的媽媽；該名女學生說，在台灣要加強自己烘焙專業，回到馬來西亞後可以多賺點錢，孝順媽咪。

廣告
  • 私立經國健康暨管理學院首屆馬來西亞海外青年班烘焙專班，在母親節前夕製作母親節蛋糕，由於充滿思念，一推出搶購一空。（記者俞肇福攝）

    私立經國健康暨管理學院首屆馬來西亞海外青年班烘焙專班，在母親節前夕製作母親節蛋糕，由於充滿思念，一推出搶購一空。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 母親節 經國學院 蛋糕
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：馬國學生做蛋糕 思母親眼眶紅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.