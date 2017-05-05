馬國學生做蛋糕 思母親眼眶紅

2017-05-05 22:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕私立經國健康暨管理學院首屆馬來西亞海外青年班烘焙專班，在母親節前夕，由老師楊永富指導下，用法式水果、重乳酪及黑森林3款蛋糕，表達對遠在馬來西亞媽媽的思念；有女學生頭一次在母親節製作蛋糕，一講到媽媽就流下眼淚，果然充滿感情的蛋糕，推出後，100個蛋糕訂購一空。

楊永富說，主要是希望讓學生製作母親節蛋糕，表達對母親感謝；其中，法國水果蛋糕，特別是用金門高粱浸泡葡萄乾，葡萄乾散發出特殊香氣。就像是對母親的思念綿延不絕。

餐旅系主任周景堯，人在異鄉為異客，每逢佳節倍思親，這次要學生做母親節蛋糕，卻格外催淚，就有女學生想到在台灣做母親節蛋糕，特別想念在馬來西亞的媽媽；該名女學生說，在台灣要加強自己烘焙專業，回到馬來西亞後可以多賺點錢，孝順媽咪。