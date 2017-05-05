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教室都是濃煙！ 原來是消防宣導

2017-05-05  22:24

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市政府消防局新店分隊今日下午2時至新店區新店高中進行進行各式宣導及實作，現場聚集百位高中生，警消更將其中一間教室布置成濃煙體驗室，讓學生能身歷其境，了解防災逃難的重要。

此次宣導的項目有防溺宣導、CPR宣導、室內消防栓操作要領、用火用電安全及濃煙體驗等。另因應暑假將至，對於戲水時應注意自身安全及到有救生員看守之地方進行遊憩。

消防局第四大隊長蕭力愷表示，針對學齡層之防火宣導，不僅是傳達正確觀念，更要讓他們面臨災害時能要臨機應變，進而降低災害所帶來的影響。

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  • 警消將教室布置成濃煙環境，讓學生體驗濃煙逃生。（記者陳薏云翻攝）

    警消將教室布置成濃煙環境，讓學生體驗濃煙逃生。（記者陳薏云翻攝）

  • 新北市消防局第四大隊前往新店高中宣導。（記者陳薏云翻攝）

    新北市消防局第四大隊前往新店高中宣導。（記者陳薏云翻攝）

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