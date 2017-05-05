台北國際觀光博會今起登場 優惠促銷搶買氣

TTE台北國際觀光博覽會旅展現場推出眾多優惠促銷搶攻買氣。（記者莊士賢攝）

2017-05-05 22:15

〔記者莊士賢／台北報導〕TTE台北國際觀光博覽會今日起展開為期4天，旅展首日人潮熱絡，眾多優惠促銷是大家關注焦點，尤其是買一送一優惠，詢問度高且買氣熱絡。

旅展現場不少參展單位推出買一送一優惠搶攻商機。可樂旅遊推出多款國外票券限量買一送一優惠價，如日本環球影城2130元起、東京迪士尼樂園1日2100元起、曼谷亂打秀686元起等。首次參展的KLOOK客路推出日本環遊影城、首爾亂打秀、香港海洋公園等千餘組門票買一送一優惠之外，還推出香港、泰國上網卡99元起優惠價，以及桃園機場拼接車接送，買去程送回程，優惠價239元起。

因應暑假期間親子客群多，親子旅遊行程也是各參展單位推出的主打商品之一，並且針對孩童推出免費或折扣優惠。燦星旅遊副總經理廖肇陽表示，暑假親子遊行程以東北亞、東南亞短程線旅遊行程較受消費者青睞，旅展現場也推出不少優惠，如新加坡環球影城、馬來西亞樂高樂園5日2萬5999元起，小孩免費，另外還有澳門自由行3日6388元起、香港自由行3日6888元起，同是小孩免費。雄獅旅遊則推出暑假親子超值馬新六樂園7日3萬1000元起、日本環球影城小小兵樂園5日3萬3900元起。

歐美長程線旅遊的優惠促銷也不遑多讓，其中，土耳其行程優惠較引人矚目，雄獅旅遊推出直飛土耳其番紅花城、棉堡9日2萬9900元起；長汎旅運推遨遊土耳其11日3萬5900元起。另外，東歐的奧捷、德瑞行程、中西歐的法國行程也是頗受消費者青睞，長汎旅運推搶購法國8天3萬9900元起，雄獅旅遊推短天數由奧捷·布拉格＋維也納8日5萬3900元起、超值荷德童話派對、世界遺產巡禮9日6萬2900元起。