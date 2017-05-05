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屏東發展不斷電通訊系統 確保風災時指揮順暢

2017-05-05  21:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海地區去年受接連颱風肆虐，佳冬地區水淹兩天不退最為嚴重，民眾曾質疑因抽水過慢所致，屏東縣政府今年增佈4座抽水機於林邊溪旁，縣長潘孟安下午視察，特別強調今年已發展不斷電的通訊系統供指揮鍊暢行無阻。

縣府防汛措施於全縣設有15座抽水站（44部機組）及109座水門，今年新增佳冬4部、萬丹2部移動抽水機，現全縣有91部，並向中央爭取近3千萬經費於塭仔調節池設置每秒可抽5噸水的新站，也斥資777萬修復去年遭風災損壞的抽水機組，潘孟安說，去年透過CCTV遠端監控水情頗具成效，今年全縣還再加10處及4座水位站作為判斷水情之用，就為全力防止事件重演。

「以保持通訊讓指揮系統暢通為目標！」潘孟安特別指出，去年全縣電力被颱風重創，除民生用電，連指揮站、抽水站都受損，且因通訊系統斷電無法通訊，致生災防指揮紊亂情形，學到教訓後今年以發展不斷電的發電系統，如有線發送Wi-Fi的通訊指揮系統，讓不管救災期或漫長復建期，都有暢行無阻的通訊讓指揮貫徹。

林邊高抗災通信平台是否拆除明天將召開說明會，對此潘孟安說，因為林邊僅一溪之隔，也曾是颱風重災區，加上事件非單純的消費糾紛，會請NCC介入公所、居民及業者，協調出最有利的方式，而去年災時不少鄉鎮不管民生還是救災的通訊斷訊，則能作為借鏡。

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  • 屏東縣長潘孟安今天視察汛期防洪事宜。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安今天視察汛期防洪事宜。（記者陳彥廷攝）

  • 屏東縣長潘孟安今天視察汛期防洪事宜。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安今天視察汛期防洪事宜。（記者陳彥廷攝）

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