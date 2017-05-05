屏東發展不斷電通訊系統 確保風災時指揮順暢
2017-05-05 21:49
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海地區去年受接連颱風肆虐，佳冬地區水淹兩天不退最為嚴重，民眾曾質疑因抽水過慢所致，屏東縣政府今年增佈4座抽水機於林邊溪旁，縣長潘孟安下午視察，特別強調今年已發展不斷電的通訊系統供指揮鍊暢行無阻。
縣府防汛措施於全縣設有15座抽水站（44部機組）及109座水門，今年新增佳冬4部、萬丹2部移動抽水機，現全縣有91部，並向中央爭取近3千萬經費於塭仔調節池設置每秒可抽5噸水的新站，也斥資777萬修復去年遭風災損壞的抽水機組，潘孟安說，去年透過CCTV遠端監控水情頗具成效，今年全縣還再加10處及4座水位站作為判斷水情之用，就為全力防止事件重演。
「以保持通訊讓指揮系統暢通為目標！」潘孟安特別指出，去年全縣電力被颱風重創，除民生用電，連指揮站、抽水站都受損，且因通訊系統斷電無法通訊，致生災防指揮紊亂情形，學到教訓後今年以發展不斷電的發電系統，如有線發送Wi-Fi的通訊指揮系統，讓不管救災期或漫長復建期，都有暢行無阻的通訊讓指揮貫徹。
林邊高抗災通信平台是否拆除明天將召開說明會，對此潘孟安說，因為林邊僅一溪之隔，也曾是颱風重災區，加上事件非單純的消費糾紛，會請NCC介入公所、居民及業者，協調出最有利的方式，而去年災時不少鄉鎮不管民生還是救災的通訊斷訊，則能作為借鏡。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果
- 台裔美國軍官林介良認罪 最高可判36年
- 宏碁老臣搞內線 判賠340名投資人
- 拍攝遇膛炸 竟成遺作
- 發生什麼大事! 五月天鎖眉會公安
- 林琨笙讚高志綱「會保養」
- 簡嫚書嫁去日本 日男誇魅力尬長澤雅美
- 中職》羅曼自信主宰比賽 完封勝歸功鄭達鴻
- 不能動手改用嘴 悍妻飆罵殘夫8小時
- 為政治前途 歐巴馬棄白人女友娶蜜雪兒
- 謝金燕蒼白暴瘦 全都因為xxx
- 清境高空觀景步道5.27啟用 交通大考驗
- 北農體育班畢業生 六年拿兩博士
- 南韓總統大選下週登場 超過千萬人先投了
- 中職》不再未戰先怯 曾陶鎔首度單場3響（影音）
- 法國總統大選前 歐股收紅
- 打通十全路 陳菊意志堅定︰七月完工
- 山藥像如來神掌 地方稱奇
- 雲林漂沙加劇 膠筏擱淺養蚵南移
- 核三廠大修不順…員工通勤車又傳車禍
- 蔡總統：ＷＨＡ會議桌上 台灣應有個位置
- 光復八德路陷無作為 市府挨批麻木不仁
- 孫翠鳳陳昭賢母女釘孤支
- 美4月失業率降至4.4％ 新增就業21.1萬人
- 《小檔案》新店最老小學 全盛期3千學生
- 自由廣場》企業經營 國家經營
- 美升息兩次 走向未變
- 中職》肉身擋球解危 彭政閔再度化身「鋼鐵人」（影音）
- 高碩泰投書華時 籲納台參與WHA
- 《2017秋冬時裝週》Roberto Cavalli
- 陽明減資後再掛牌 先盛後衰
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 中國徐曉冬「打假」 台女格鬥家有異見
- 自由廣場》守貞教育不是性教育
- 嘉市府提組織改造 「時機不對」又碰壁
- 台南》亞太棒球村 少棒場估明年底完工
- 色醫拍護士臀部辯如「give me five」 法官怒判入獄
- 《通靈》直播索非亞道歉 瑤瑤靠這場戲被選中當「仙姑」
- 長子即將結婚 婦慘遭割喉亡
- 人呢？今晚8點直播對戰太極傳人 徐曉冬沒出現..
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏東發展不斷電通訊系統 確保風災時指揮順暢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分