減少碳排放！桃機2019年百輛行李拖車汰換成電動車

桃園機場推廣使用電動車，已於兩航廈地下行李處理場設置好電動行李拖車的充電座。（桃機公司提供）

2017-05-05 21:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為降低行李拖車碳排放量，同時改善室內工作場域空氣品質，桃園機場公司計畫要將百餘輛行李拖車及行政車輛汰換成電動環保車，桃機公司今表示，目前桃機設置2輛電動車試辦，預估每汰換1輛每年可以減少10餘噸碳排放量，目標2019年前將汽柴油車輛都汰換為電動車。

桃機公司副總經理但昭璧表示，行李處理區位於地下室，幾乎是封閉空間，空氣品質雖符合標準，但進出車輛達127輛，碳排放量大，雖用風扇強力改善，但仍無法達成效，參考新加坡、香港等機場綠能環保的作法，計畫將部分汽柴油車輛更換成電動車，目前先引進2輛電動車及建置2座充電站，明年預計再花2880萬增設16座充電站，為機場車輛電動化提前準備。

據了解，目前測試的電動車輛由日本及美國廠商提供試用，4月下旬開始測試，每次充電約需3小時，可行駛40至60公里，由於每輛車造價約200萬元，地勤公司仍在評估，將會依據電動車續航力、拉力、爬坡力、操控性能等綜合評估，桃機公司全面汰換電動車只是目標，實際情況仍須視地勤方面決定。

桃機公司表示，今年預計將自行採購3輛電動車，作為行政人員載運使用，預計明年再添購5輛，其餘30餘輛現有汽柴油車輛，將會依照使用年限，陸續更換為環保電動車，落實綠色環保機場的理念。