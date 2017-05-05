自己挖洞埋！知名玻璃工廠非法掩埋廢玻璃20公噸

業者在自家廠區內開挖出10公尺大洞，直接掩埋廢玻璃，以省下處理費。（環保局提供）

2017-05-05 21:23

［記者蔡淑媛／台中報導］台中市潭子區一家知名複合玻璃工廠，為節省清運處理費，竟然在自家廠區內開挖深達10公尺的大坑洞，直接廢棄玻璃丟進去偷埋，約有20公噸，幸並未污染到土壤，環保局將業者依廢棄物清理法函送地檢，將面臨1至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，日前獲報該公司偷埋廢玻璃，會同保七總隊第三大隊第二中隊成立的檢警環小組查緝發現，廠內堆置製程產出的廢複合玻璃事業廢棄物，但現場負責主管無法交代去化處理管道，也提不出合法的廢棄物管制六聯單。

環保局再針對全廠及廠區周界外區域進行地毯式清查，在廠區後方空地發現一處可疑坑洞，找來怪手開挖，已經丟棄相當多的廢棄玻璃、廢棄物，準備日後進行掩埋，省下廢棄膠合玻璃處理費，不法獲利市價約20萬。

環保局提醒民眾，若發現非法棄置廢棄物、偷倒或偷排廢液等重大環保汙染情事，可利用環保局報案專線04-22291747或免付費專線0800-066666通報，並清楚描述案發地點及汙染情況，環保局獲報後將儘速派員前往查處。