《詩話將庄》繪本 憶吳新榮行醫、養鴿傳藥單

2017-05-05 21:33

〔記者楊金城／台南報導〕將軍國小兒童家鄉故事繪本《詩話將庄》最近發表，描述吳萱草、吳新榮和施獻忠等3位將軍在地文學家、詩人的故事與作品，其中吳新榮不只是名醫，也是著名台南鹽份地帶文學家，他連寫33年的日記、帶「紅腳笭」行醫，用「飛鴿傳書」方式傳遞藥單的事蹟，讓人稱奇。

吳萱草、吳新榮是父子，前台南縣醫師公會理事長吳南河醫師是吳新榮的次子，他到場分享說，父親連寫33年日記，現在成了調查當時社會環境的第一手史料。

校長陳良圖說，吳新榮在日治和戰後曾因政治迫害而入獄3次，但即使在獄中也不改變其寫日記習慣，很不簡單。

吳新榮的四子吳夏雄也分享說，記憶中，父親飼養「紅腳笭」，出外看診時都會帶著鴿籠，為人看完病，就將開的藥單放在鴿子腳環內，以「飛鴿傳書」飛回佳里的診所，當病人去佳里診所時就能拿到藥，不必再等候，父親的方法很聰明。

《詩話將庄》是將軍國小學童集體創作的第5本家鄉繪本，由學生實地踏查史料，再用兒童的角度去紀錄傳承家鄉的人文與故事，全書以台語敘寫，搭配繪圖，學生也創作了行動劇來說演繪本故事，陳良圖說，透過繪本創作，保存將軍文史，期望學童知鄉、親鄉進而愛郷、護鄉。

吳南河說，很懷念小時候坐牛車回阿公吳萱草家的往事，父親吳新榮也常提及小時候在將軍的生活點滴，對將軍這塊土地充滿情感，很高興看到學校以母語創作家鄉故事繪本，呈現昔日將軍文人詩人的故事及作品，是件非常值得肯定的事。