| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
 首頁 > 生活

明北部東半部氣溫稍降 中南部防午後大雨

在微弱鋒面影響下，明（6日）北部及東半部有短暫陣雨，氣溫稍降，但高溫仍在28度左右。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-05  21:08

〔即時新聞／綜合報導〕在微弱鋒面影響下，明（6日）北部及東半部有短暫陣雨，氣溫稍降，但高溫仍在28度左右；中南部則要提防午後熱對流帶來局部較大雨勢，提醒民眾外出要攜帶雨具備用。

中央氣象局指出，明天微弱鋒面通過臺灣，北部、東半部及馬祖金門有短暫陣雨，午後中南部山區則有熱對流發展，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，明天東北風稍微增強，迎風面的北部及東半部氣溫稍降，高溫在27度至29度左右，早晚低溫則在21度至22度；中南部氣溫變化不大，白天高溫仍在30度以上，中午時應注意防曬並多補充水分。

空氣品質方面，明天雲嘉南、高屏及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

中央氣象局指出，明天微弱鋒面通過臺灣，北部、東半部及馬祖金門有短暫陣雨，午後中南部山區則有熱對流發展，並有局部較大雨勢發生的機率。（翻攝自中央氣象局）

空氣品質方面，明天雲嘉南、高屏及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒。（翻攝自環保署空品網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：明北部東半部氣溫稍降 中南部防午後大雨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.