明北部東半部氣溫稍降 中南部防午後大雨

在微弱鋒面影響下，明（6日）北部及東半部有短暫陣雨，氣溫稍降，但高溫仍在28度左右。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-05 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕在微弱鋒面影響下，明（6日）北部及東半部有短暫陣雨，氣溫稍降，但高溫仍在28度左右；中南部則要提防午後熱對流帶來局部較大雨勢，提醒民眾外出要攜帶雨具備用。

中央氣象局指出，明天微弱鋒面通過臺灣，北部、東半部及馬祖金門有短暫陣雨，午後中南部山區則有熱對流發展，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，明天東北風稍微增強，迎風面的北部及東半部氣溫稍降，高溫在27度至29度左右，早晚低溫則在21度至22度；中南部氣溫變化不大，白天高溫仍在30度以上，中午時應注意防曬並多補充水分。

空氣品質方面，明天雲嘉南、高屏及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

中央氣象局指出，明天微弱鋒面通過臺灣，北部、東半部及馬祖金門有短暫陣雨，午後中南部山區則有熱對流發展，並有局部較大雨勢發生的機率。（翻攝自中央氣象局）