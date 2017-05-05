嘉市調查國中小學性平教材 引發爭議
2017-05-05 21:22
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市教育處以「最快件」發文給全市國中小學，調查檢視性平教育教材調查，是否有使用到「異性戀霸權」、「性別光譜」及其他有爭議性的教材內容，此舉遭到翻轉嘉義工作隊成員的非議，他們認為「無知」並不能保護學生，不該讓孩子們成為性恐懼教育下的受害者。
針對外界的質疑，市府教育處學管科長林淑華表示，本月3日，台灣全國媽媽護家護兒聯盟嘉縣分會成員到嘉縣議會陳情，指國小到高中的性別平等教材可能有不當內容，為了解嘉市是否也有此現象，才會全面進行了解。
林淑華說，今天已完成調查，現行全市各國中小學使用教育部審定本的性別平等課程教材，經了解，皆未使用到「異性戀霸權」及其他有爭議性的教材內容，至於課本幾乎都有「性別光譜」的章節是要讓學生探索自我，更認識自己。
翻轉嘉義工作隊成員林詩涵受訪認為，不論「異性戀霸權」、「性別光譜」或是性教育教材，都是讓邁入青春期的國高中生學習尊重他人和保護自己的重要性別概念，市府將這樣的教育內容視為具有「爭議性」，而不納入教學中，只是讓孩子們成為「性無知」和「性恐懼」教育下的受害者。教育處應在校園持續推展性教育和多元性別，不要因家長過度的恐慌，剝奪孩子們建立正確的性和性別平等觀念的權利。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果
- 台裔美國軍官林介良認罪 最高可判36年
- 宏碁老臣搞內線 判賠340名投資人
- 拍攝遇膛炸 竟成遺作
- 發生什麼大事! 五月天鎖眉會公安
- 林琨笙讚高志綱「會保養」
- 簡嫚書嫁去日本 日男誇魅力尬長澤雅美
- 中職》羅曼自信主宰比賽 完封勝歸功鄭達鴻
- 不能動手改用嘴 悍妻飆罵殘夫8小時
- 為政治前途 歐巴馬棄白人女友娶蜜雪兒
- 謝金燕蒼白暴瘦 全都因為xxx
- 清境高空觀景步道5.27啟用 交通大考驗
- 北農體育班畢業生 六年拿兩博士
- 南韓總統大選下週登場 超過千萬人先投了
- 中職》不再未戰先怯 曾陶鎔首度單場3響（影音）
- 法國總統大選前 歐股收紅
- 打通十全路 陳菊意志堅定︰七月完工
- 山藥像如來神掌 地方稱奇
- 雲林漂沙加劇 膠筏擱淺養蚵南移
- 核三廠大修不順…員工通勤車又傳車禍
- 蔡總統：ＷＨＡ會議桌上 台灣應有個位置
- 光復八德路陷無作為 市府挨批麻木不仁
- 孫翠鳳陳昭賢母女釘孤支
- 美4月失業率降至4.4％ 新增就業21.1萬人
- 《小檔案》新店最老小學 全盛期3千學生
- 自由廣場》企業經營 國家經營
- 美升息兩次 走向未變
- 中職》肉身擋球解危 彭政閔再度化身「鋼鐵人」（影音）
- 高碩泰投書華時 籲納台參與WHA
- 《2017秋冬時裝週》Roberto Cavalli
- 陽明減資後再掛牌 先盛後衰
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 中國徐曉冬「打假」 台女格鬥家有異見
- 自由廣場》守貞教育不是性教育
- 嘉市府提組織改造 「時機不對」又碰壁
- 台南》亞太棒球村 少棒場估明年底完工
- 色醫拍護士臀部辯如「give me five」 法官怒判入獄
- 《通靈》直播索非亞道歉 瑤瑤靠這場戲被選中當「仙姑」
- 長子即將結婚 婦慘遭割喉亡
- 人呢？今晚8點直播對戰太極傳人 徐曉冬沒出現..
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘉市調查國中小學性平教材 引發爭議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分