嘉市調查國中小學性平教材 引發爭議

2017-05-05 21:22

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市教育處以「最快件」發文給全市國中小學，調查檢視性平教育教材調查，是否有使用到「異性戀霸權」、「性別光譜」及其他有爭議性的教材內容，此舉遭到翻轉嘉義工作隊成員的非議，他們認為「無知」並不能保護學生，不該讓孩子們成為性恐懼教育下的受害者。

針對外界的質疑，市府教育處學管科長林淑華表示，本月3日，台灣全國媽媽護家護兒聯盟嘉縣分會成員到嘉縣議會陳情，指國小到高中的性別平等教材可能有不當內容，為了解嘉市是否也有此現象，才會全面進行了解。

林淑華說，今天已完成調查，現行全市各國中小學使用教育部審定本的性別平等課程教材，經了解，皆未使用到「異性戀霸權」及其他有爭議性的教材內容，至於課本幾乎都有「性別光譜」的章節是要讓學生探索自我，更認識自己。

翻轉嘉義工作隊成員林詩涵受訪認為，不論「異性戀霸權」、「性別光譜」或是性教育教材，都是讓邁入青春期的國高中生學習尊重他人和保護自己的重要性別概念，市府將這樣的教育內容視為具有「爭議性」，而不納入教學中，只是讓孩子們成為「性無知」和「性恐懼」教育下的受害者。教育處應在校園持續推展性教育和多元性別，不要因家長過度的恐慌，剝奪孩子們建立正確的性和性別平等觀念的權利。