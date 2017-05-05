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寫實大師奧德·納德盧娒個展 明起毓繡美術館開展

奧德·納德盧姆畫的的「父與子」，父親就是他。（記者陳鳳麗攝）

2017-05-05  21:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年才獲建築首獎的毓繡美術館，明日起將展出當代寫實大師奧德·納德盧娒個展，這是他首度在亞洲的個展，有深厚古典畫技法的畫家，作品中有裸體畫，可看到其扎實的繪畫技巧，並體會到他傳達的人道關懷。

《渾沌之界─奧德·納德盧姆In Limbo-Odd Nerdrum》展覽，明日將在毓繡美術館開幕，將展至8月20日，共有15幅挪威籍寫實巨師奧德·納德盧姆的作品，創作時間從90年代中間到近期，由於他出生在1944年，即2次世界大戰末期，他的成長歷經不少苦難，因此作品中有濃烈的疏離感，但隱藏對人的關懷。

其作品中有多幅畫裸體，展現人體線條的美感，但卻有他獨特的人生哲思，為了讓高中、大學美術科系學生近距離學習其素描技巧，將請老師帶這些學生到該館上課，也會在展期中，安排人體和建築素描教學課。

母親節將至，奧德·納德盧姆的展出作品中，有幅母親緊抱嬰兒溺斃在海灘上的畫，取名為「擱淺」，觀看者都被畫中母親展現的母愛感動。

奧德·納德盧姆有深厚古典繪畫技巧，人體畫很吸引人。（記者陳鳳麗攝）

這幅「擱淺」畫作，讓人感受到母愛的偉大。（記者陳鳳麗攝）

站在奧德巨幅畫作前，人顯得很嬌小。（記者陳鳳麗攝）

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