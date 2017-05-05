南台中家扶6月辦跳蚤市場 攤位及物資只募到一半

2017-05-05 18:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南台中家扶中心將於6月10日在舉辦二手物品義賣跳蚤市場的活動，但目前攤位數及物資都僅有5成，家扶希望民眾能捐出全新不用，或是8成新的物品。

景氣差，捐款的情形愈來愈差，很多公益團體只能靠義賣二手物的方式招募經費，南台中家扶中心服務900多戶弱勢家庭，服務近2千位兒童，而且每年都會增加，因此會在每一年夏冬二季，舉辦跳蚤市場義賣，作為弱勢兒童的扶助經費。

今年6月10日，南台中家扶中心要在大仁國小舉辦「2017邀您一起，用愛包圍夏季跳蚤市場」活動，預計招募攤位80攤，但距離活動只剩下1個月，目前攤位數及物資都僅有5成，而且其中物資全新或二手但堪用、能做為義賣標價的物品並不多，協辦贊助單位也較往年減少，令人擔心。

去年同期約募到有6成的攤位及物資，而且民眾愛心捐助腳踏車、行李箱等全新的物資，今年則有愛心人士捐茶葉、面膜、全新的鍋具等，但其他很多都是不堪用，家扶很擔心屆時無法提供好的物品給要來尋寶的民眾。

南台中家扶中心主任洪健胤表示，跳蚤市場義賣活動是中心年度活動經費的主要來源，今年夏季跳蚤市場的目標希望能達到80萬元，希望民眾踴躍捐出全新不用，或是8成新的物品，讓經濟弱勢的家庭或是遭受不當對待的兒童能獲得幫助。