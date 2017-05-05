中國伏季休漁期 漁船越界澎湖海域捕撈遭逮

中國廣東無船名漁船，在中國伏季休漁期闖入澎湖海域非法作業。（記者劉禹慶翻攝）

2017-05-05 18:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國自5月1日起實施伏季休漁期，但澎湖海巡隊今日執行「護永專案」掃蕩勤務，在花嶼西18.9海浬處，發現中國「粵南澳（無船號）」漁船非法越界捕撈，雖粵船蛇行造浪拒檢，但警艇仍強靠帶回馬公隊部偵查。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午7時許在花嶼西18.9浬處（北緯23度24分、東經118度58分），發現「粵南澳（無船號）」中國漁船及楊姓船老大等8人未經許可，擅自進入澎湖限制海域違規作業，經廣播數次命令停船受檢無效，且蛇行繞圈拒檢，遂派優勢警力以強靠方式登臨檢查，經控制押返隊部調查，後續視違規情節作相關裁處。

由於今年中國海洋伏季休漁期間，自5月1日起展開，嚴禁各類漁船進出漁港，為防範滯留海域未返港之中國漁船，並徘徊於禁、限制水域伺機越界捕魚的ˊ中國漁船加強查扣，本次查獲中國廣東省南澳縣籍係為籠具作業的漁船，越界進入至我澎湖花嶼西之海域作業，調查後依「兩岸人民關係條例」及採取沒入、罰鍰、留置等6大執法手段予以嚴懲越界中國漁船。

由於漁船越界到我國海域捕魚或從事其他非法活動，影響我漁民生計甚大，且侵犯我國主權，海巡隊絕不容許其恣意進入我國海域，一經發現絕對會嚴予取締，漁民如在海上作業發生狀況或發現中國漁船時，可撥打本署「118」免費報案電話，或透過台

灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。