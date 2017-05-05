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土地婆生日趴 斗六福德宮明歡慶壽誕

土地婆生日趴活動中，有彩繪土地婆公仔活動。（斗六市公所提供）

2017-05-05  17:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕農曆4月16日是土地婆壽誕，日期與母親節非常接近，斗六市公所和太平老街福德宮，便決定共同舉辦生日晚會，以熱鬧的方式幫默默在背後支持土地公的土地婆慶生，也提早和市民一起度過歡樂的母親節。

斗六太平老街福德宮歷史超過300年，土地婆是否一開始就與土地公一起受供奉，早已不可考，但目前廟裡所奉祀的神尊，上面的貼金已斑駁、底座的木頭也出現裂痕，應有一定的歷史在，此次為了舉辦晚會及宣傳，廟方還特地先向土地婆擲筊請示，一連三茭都是允杯。

斗六公所和太平老街福德宮為了幫土地婆慶祝聖誕，6日下午將在廟前舉辦土地婆公仔彩繪活動，下午1點半開始發放，2點開始彩繪，500尊公仔等著大朋友小朋友們，一起來為繪上不一樣的色彩；晚上6點40分開始，太平老街將封街舉辦精彩的慶生晚會。

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  • 斗六公所和太平老街福德宮，邀民眾一起參加土地婆生日趴。（斗六市公所提供）

    斗六公所和太平老街福德宮，邀民眾一起參加土地婆生日趴。（斗六市公所提供）

  • 市長謝淑亞邀請市民一起參加土地婆生日趴。（斗六市公所提供）

    市長謝淑亞邀請市民一起參加土地婆生日趴。（斗六市公所提供）

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