褒忠國中藝術交流展 掃描QR Code聽多國語導覽解說

掃描QR Code就能聽台語、英語及越語導覽解說成創舉。（記者廖淑玲攝）

2017-05-05 17:44

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣國際藝術交流展「雲林藝起來」今天在褒忠國中正式展出，校方還設計由學生及新住民媽媽所錄製的智能語音導覽，透過掃描QR Code就能聽台語、英語及越語解說，成為一大特色更是雲林縣的創舉。

今天展出畫作有來自伊拉克、澳洲、韓國、馬來西亞、泰國、中國、台灣及香港等11個國家、地區、44位畫家的作品，有石雕、書法、油畫、水彩、版畫、拼布、彩色鉛筆、蠟筆等畫作，多樣又多元，尤其利用手機掃描就能聽到多國語言導覽，讓參觀的來賓及民眾讚嘆不已。

褒忠國中校長陳昭龍指出，感謝各界促成讓偏鄉的褒忠國中開啟藝術美學視野，此次展期即日起至14日，上午8點到下午4點，展覽期間假日無休，又適逢母親節，歡迎愛好藝術的民眾及親子前來欣賞這難得的藝術饗宴。

參觀民眾掃描QR Code聽台語、英語及越語導覽解說。（記者廖淑玲攝）

由學生及新住民媽媽所錄製的智能語音導覽成為此次展出特色。（記者廖淑玲攝）

觀眾用心欣賞。（記者廖淑玲攝）