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台東市立幼兒園虧損連連 市長承諾繼續辦下去

2017-05-05  17:30

［記者黃明堂／台東報導］台東市立幼兒園今天舉行「珍馨獻禮~感恩母親節饗宴」親子會，市長張國洲到場致贈康乃馨，與家長們提前歡度母親節。他承諾，幼兒園連年虧損，但他會持續辦下去。

園方安排許多節目，如親子明星臉票選、手作棉花糖體驗、大手小手創藝秀等精彩節目，讓親子們度過快樂的早晨，許多父母也帶著專業攝影器材，為孩子捕捉每一個萌鏡頭，留下一輩子的溫馨回憶。

張國洲到場與親子同樂，跟著做棉花糖，還送媽媽們康乃韾，他說「偉大的母親，你們辛苦了！懷胎10月生下一輩子的牽掛，為了孩子從早忙碌到晚，無怨無尤、不求回報」。

他說，幼兒園肩負教育根本大計，即使虧損連連，但他絕不放棄任何一位孩子的受教權，因為幼兒教育是錢財是所無法比擬的，只要財政許可，會一直辦學下去，請各位家長們放心。

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  • 台東市立幼兒園今天提前慶祝母親節。（記者黃明堂翻攝）

    台東市立幼兒園今天提前慶祝母親節。（記者黃明堂翻攝）

  • 台東市長張國洲今天到市立幼兒園，承諾會持續辦學。（記者黃明堂翻攝）

    台東市長張國洲今天到市立幼兒園，承諾會持續辦學。（記者黃明堂翻攝）

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