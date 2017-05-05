宜縣風景區停車場收費卻沒登記證 議員批知法玩法

2017-05-05 17:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府管理的清水地熱、生態綠舟及五峰旗等風景區，縣政府計次向入園者收取停車清潔費用，但議員黃定和批評，縣府風景區停車場收取停車費，卻沒有合法停車場登記證，根本知法玩法；縣政府坦承，收費確實有違背中央法令的瑕疵，將在兩個月內辦妥3座風景區停車場登記證。

清水地熱、生態綠舟及五峰旗等風景區停車場，分別有272、209及287個停車位，依據宜蘭縣風景遊憩區經營管理自治條例規定，縣內風景區可收取停車場清潔維護費，大客車、小客車及機車分別按次收取100元、50元及20元的費用。

但縣議員黃定和批評，縣政府總是強調依法行政，一般私營停車場，一定要有停車場登記證，才能收停車費，業者才會被扣稅，但縣府只准州官放火，不許百姓點燈，清水地熱、生態綠舟及五峰旗等風景區停車場，停車有收費卻沒有登記證，縣府根本知法玩法。

工商旅遊處副處長池騰聯回應，依照宜蘭縣風景遊憩區經營管理自治條例規定，遊客凡進入風景區，基於環境清潔維護的立場，需繳納相關清潔費，由於這3座風景區入園都沒有收清潔費，才會以收取停車清潔費，當作進入風景區的清潔費。

池騰聯表示，停車場清潔費用是以計次去收取費用，拿到登記證後，收取的停車費可以以計時的方式收取，縣內風景區的停車場，還未有登記證的一定會以計次的方式收取費用。

但池騰聯坦承，但這樣收費方式確實有與停車場法條違背的瑕疵，議員的提醒確實也有道理，縣府虛心接受，依據中央停車場法，要用停車行為收費，一定要有停車場登記證，縣府已經陸續在為風景區的停車場申請登記證，預計2個月內3座風景區都能有登記證，避免不必要的爭議與誤解，也讓收費更名正言順。