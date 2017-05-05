照顧身心障礙外孫18年 外公獲選「模範母親」
2017-05-05 17:23
［記者江志雄／宜蘭報導］國立宜蘭特殊教育學校學生黃奕翔，是名多重障礙者，外公游文通18年來照顧生活起居、接送到醫院做復健，扮演慈母角色，獲選宜特今年模範照顧者，阿翔獻花給外公，感謝他的養育照顧之恩。
母親節前夕，宜蘭特教學校舉辦模範照顧者表揚大會，今年有12人受獎，由校長曾坤祥、家長會長王炳煌等人頒獎慰勉，74歲游文通是唯一男性得獎人；曾坤祥說，這些照顧者含辛茹苦地付出，形同特教生母親，校方透過活動提前賀節。
黃奕翔出生滿月時，有次喝牛奶燙傷，造成聲帶受傷感染，智力與語言發展受損，合併形成多重障礙，住在礁溪鄉的游文通負起照顧之責，不管刮風下雨，定期載阿翔就醫復健，並撥冗出席學校教學討論會，了解外孫學習狀況，讓他從不缺愛。
「阿公，謝謝你！」游文通今天出席宜特模範照顧者表揚，黃奕翔獻花感謝阿公的照顧，兩人相互擁抱，祖孫好感情濃的化不開，目前就讀高二的阿翔，將在明年6月畢業，允諾踏進職場所賺第一份薪水，要拿給外公報答照顧恩情，游文通聽到這席話不禁紅了眼眶。
游文通稱讚外孫乖巧懂事，希望他好好學習快樂長大，最大心願是見到愛孫學會獨立自食其力。
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