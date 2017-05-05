缺水緩解！ 新竹重回水情正常藍燈
2017-05-05 17:19
〔記者楊綿傑／台北報導〕新竹缺水情況緩解，水利署今宣布其水情燈號從「水情稍緊」的綠燈，轉回「水情正常」的藍燈，正式從水情緊張的危機中脫離！
近來幾波鋒面帶來較多雨勢，中北部水庫皆有明顯進帳，原在一階段限水的新北板新、林口、桃園、新竹等地，在上月初水情會議時，就已經解除一階限水，水情燈號也轉為「水情稍緊」的綠燈。水利署今針對新竹地區則進一步宣布，完全回到水情正常的行列。
水利署指出，目前寶山及寶山第二水庫有效蓄水量合計達3600萬噸，蓄水率已達97%，且頭前溪河川流量尚屬正常，評估至6月底供水無虞，水情已正常紓解。不過反觀南部地區正進入每年較枯旱時期，嘉義、臺南地區水庫蓄水率僅約3成仍偏低，高雄地區主要水源為高屏溪川流水變化較大，仍將審慎注意，預計若5月下旬梅雨順利到來，水情則可紓解。
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