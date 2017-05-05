經國綠園道20日辦派對 甜點名店、台釀啤酒都在這

2017-05-05 17:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹甜點排隊名店與多支台灣精釀啤酒，5月20、21日通通共聚新竹市經國綠園道，參加微醺時刻X甜蜜食光派對，當天還會有摩天輪與街頭藝人表演，市長林智堅邀請全國民眾，來場甜蜜的微醺派對時光。

林智堅指出，經市府重新規畫的「經國綠園道」1期工程，有綠意盎然的草地植被與自然通透的光線，成為市民熱門休閒新場域。

林智堅說，去年「經國綠園道」也舉辦相關市集野餐活動，今年結合綠意盎然的綠園道和美食，由市府工策會主辦，邀請在網路上知名的巷弄甜點名店，及在地精釀啤酒廠，預計會有40多家廠商共襄盛舉，在綠園道的草地上進行甜點教學、限量甜點販售以及微醺暢飲。

當天並有精采的音樂表演和小朋友熱愛的造型摩天輪可搭乘，可以接連玩兩天，讓民眾在綠園道上享受美好的假日時光。

林智堅強調，本次派對活動更邀請經國路18巷的甜點、美式簡餐店家，打開店門將攤位擺設至綠園道，由派對活動帶動周邊商機，讓民眾體驗到有別於過去，嶄新、明亮且歡樂的經國路綠園道。

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