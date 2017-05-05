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食安專職稽查人員桃園市僅32人 議員質疑人力不足

2017-05-05  17:19

［記者陳昀／桃園報導］桃園市衛生局針對食品安全的專職稽查人員只有32人，多位市議員今天質詢指出，依照市民人口、案件分類來看，這樣的數目根本不成比例，副市長王明德回應說，除了加強人力外，將研擬加重處罰的條款，並呼籲市民一起監督、雙管齊下，否則人力永遠不可能夠，衛生局長蔡紫君也說，會對有限人力做最好運用。

市議員萬美玲指出，食安稽查業務包山包海，專職人力才32人，平均一人負責6000多位市民，和人口比例、負責業務都不成比例；市議員梁為超也說，雖然有食安志工輔助，但全市也只有45名食安志工，還是依照志工的居住地分配，分佈不均，不確定每個區都能受到保障，應該對此更專業、更有制度。

市議員魯明哲、舒翠玲表示，衛生局常到大賣場、市場等販售地點稽查，但依照現在的人力，平均每家店一年頂多抽查1、2次，不符效益，建議著重食品原料的源頭管理，把重心轉向工廠，才能真正保障食品安全。

蔡紫君表示，依照目前編制，食安稽查專職員額是40人，但因招募不易，加上需培訓半年等因素，才暫時沒有補滿，會儘速加派人力，並對有效人力做最好運用。

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  • 桃園市衛生局食安專職稽查人力只有32人。（記者陳昀翻攝）

    桃園市衛生局食安專職稽查人力只有32人。（記者陳昀翻攝）

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