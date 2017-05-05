食安專職稽查人員桃園市僅32人 議員質疑人力不足
2017-05-05 17:19
［記者陳昀／桃園報導］桃園市衛生局針對食品安全的專職稽查人員只有32人，多位市議員今天質詢指出，依照市民人口、案件分類來看，這樣的數目根本不成比例，副市長王明德回應說，除了加強人力外，將研擬加重處罰的條款，並呼籲市民一起監督、雙管齊下，否則人力永遠不可能夠，衛生局長蔡紫君也說，會對有限人力做最好運用。
市議員萬美玲指出，食安稽查業務包山包海，專職人力才32人，平均一人負責6000多位市民，和人口比例、負責業務都不成比例；市議員梁為超也說，雖然有食安志工輔助，但全市也只有45名食安志工，還是依照志工的居住地分配，分佈不均，不確定每個區都能受到保障，應該對此更專業、更有制度。
市議員魯明哲、舒翠玲表示，衛生局常到大賣場、市場等販售地點稽查，但依照現在的人力，平均每家店一年頂多抽查1、2次，不符效益，建議著重食品原料的源頭管理，把重心轉向工廠，才能真正保障食品安全。
蔡紫君表示，依照目前編制，食安稽查專職員額是40人，但因招募不易，加上需培訓半年等因素，才暫時沒有補滿，會儘速加派人力，並對有效人力做最好運用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 空姐薪水多高？她們自爆真實情況...
- 周刊民調：若現在選總統 郭董大幅領先小英
- 南台中家扶6月辦跳蚤市場 攤位及物資只募到一半
- 無國界教室 虎尾國小與澳洲同步英語視訊對話
- 欠薪案外案 空姐爆遠航用膠帶補飛機
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 岡薩雷茲送禮給大谷 道奇被聯盟警告
- 社宅有家的溫度 中市首創社服站進駐
- 鎖定新南向 遊艇業推海上深度遊
- 嘉市府提組織改造 「時機不對」又碰壁
- 《青少年飆車喧鬧塗鴉》羅東極限運動場 居民卻步
- 吳慷仁眼交邵雨薇 high寬衣
- 太陽能人型驅鳥器 趕鳥好幫手
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 豬哥亮病況惡化昏睡 病房大轉肅寂
- 苗縣鼓勵實驗教育 小校跟進拚生存
- 焦點評論》反前瞻 成國民黨的浮木
- 1小時生活圈道路計劃補助 台南拿下近百億元
- 行政團隊打幾分？ 唐鳳婉拒打分數
- 木柵忠順廟捐北市消防局自動心肺復甦術機
- 高中生迷獅 鐘偉豪創作呼朋引伴
- 兆豐銀插花 搶當票券公會理事長
- 周江杰反調降囤房稅 驚爆遭建商威脅下次甭選了
- 關心法國大選 歐巴馬拍片力挺馬克宏
- 夢魘！住家被丟滿雞蛋冥紙 他們無奈過了11年...
- 瑞芳桐花祭沒花 可訪碳窯遺跡
- 【感覺紀事簿】沒有答案的答案
- 塞爾提克再戰巫師搶聽牌 今日賽事預告與轉播
- 民俗亂彈》被發明的文化替代性：以米代金的荒謬想像
- 稱3周沒呼麻很清醒 麥莉自爆雙性戀受不了直男友
- 毒品問題多嚴重？ 民調：近9％民眾身邊有人濫用
- NBA》有錢就任性？外媒爆料拳王梅威瑟想買球隊
- MLB》尾勁太狂接不到 152火球砸中主審胯下（影音）
- 全大運》2700位羽球選手齊聚台北體育館 享受世大運規模
- 《中英對照讀新聞》Newspaper Mistakenly Runs Picture of Alec Baldwin on ’SNL’ Instead of Trump－報紙誤將「週末夜現場」的艾力克．鮑德溫當成川普
- 《藝術絕配》3
- 每案表決再表決 國民黨杯葛癱瘓立法院
- 台幣今年升7.1% 亞幣居冠
- 衝著香港來的？ 中國擬立《國歌法》
- 眾院通過新法 川普興奮誓終結歐記健保
- 美食-KY Q1EPS3.22元
- MLB》霍蘭6.2局送7K 皇家打線熄火繳械
- 小禎驚爆想跳樓 胡瓜不捨：過幾天就是母親節....
- 洪詩明杰戀愛ing？公司澄清「名字遭盜用」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：食安專職稽查人員桃園市僅32人 議員質疑人力不足
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分