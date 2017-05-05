高英工商邀過母親節 新住民媽媽：太溫馨了！

新住民學生幫媽媽別上胸花，大聲說出：「我愛妳！」（記者洪臣宏攝）

2017-05-05 17:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕母親節將屆，高英工商今天邀請150位新住民學生母親參加「大寮國際學園馨香傳情」感恩活動，學生們幫媽媽別上胸花，大聲說出：「媽媽，我愛妳！」許多媽媽當場眼淚奪眶而出，直說「太溫馨了」。

高英工商有221位新住民學生，配合新南向政策，首度幫新住民母親舉辦感恩活動，現場安排泰國、印尼、越南、馬來西亞四國的文化展演，還特別委請越南籍老師潘羽珊、陳玉蓉主持，校園瀰漫濃濃異國風。

餐飲科學生也製作了17道四國特色點心、美食，以行動感母親辛苦的養育之恩，媽媽們誇說：「口味很道地。」也不免泛起思鄉之情。除了新住民學生表演各國傳統舞蹈，媽媽們、新住民團體也粉墨登場演出，越南斗笠舞、印尼天堂鳥舞蹈、或泰國、印尼祝福舞蹈，現場文化傳承。

由於各國慶祝母親節方式不同，新住民媽媽輪番上台介紹過節方式，令在台灣出生的孩子訝異文化的差異，唯一相同的是「母愛」。

活動重頭戲在孩子們幫母親別上胸花，齊聲大喊：「媽媽。我愛妳！」媽媽們感動到與孩子相擁而泣。

校長陳德松表示，新住民媽媽得學習台灣語言，適應文化差異，還要勞心勞力地教育孩子，精神令人感佩，透過活動讓全校221位新住民學生認識母親的原生文化之美，也有機會親口向母親致謝。