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消基會抽查網路平台販售餐券 合格率0

2017-05-05  17:01

〔記者林彥彤／台北報導〕母親節快到了，不少民眾選擇在網路購買餐券，消基會今天就公布抽查各大網路平台販售的餐券商品10件，結果發現有9件商品沒有提供退回禮券的返還價金程序、1件商品可退費，但卻要求消費者須負擔10%票面價的手續費，合格率為零。消基會提醒，消費者購買餐券，無論是向餐廳業者或是網路販售平台等，皆應註明返還價金程序，且不可向消費者索取任何費用。

消基會日前調查網路販售餐券平台包含愛票網、udn買東西、GOMAGI、17life等，販售的餐券不乏知名餐飲業者如陶板屋、小蒙牛頂級麻辣鍋、台東知名老爺酒店那魯灣自助晚餐等，結果有9件商品都沒有標示回禮券的返還價金程序，僅有1家有標示，但卻載明要收取每張票面價10%的手續費。

消基會董事長游開雄表示，依據《餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項》規定，消費者購買餐券無論是從網路平台，或是直接向該餐飲業者買，都可主張退費，且不需支付手續費。

但從此次的調查中發現，如愛票網販售的400元墾丁福華渡假飯店麗香苑平日西式午餐餐券中，其退貨辦法卻是「票券一經售出，恕不退換」、另一件可樂旅遊網販售的599台東知本老爺酒店單人成人-那魯灣自助晚餐餐券中有標示，卻要求收取手續費:「出票之7天後需退換票，需收每張票面價10%手續費」等，這些都是違反規定。

游開雄強調，網路販售餐券的退貨辦法與餐飲業者訂的可能有所不同，但無論是哪一種都應該允許消費者退費，違者主管機關應要求限期內改善，否則應依規定開罰3萬元以上到30萬元以下罰緩。

游開雄建議，消費者可以先看看自己購買的餐飲票券是否有標示清楚退貨辦法，如果沒有可先向購買單位（網路餐券販售平台或餐廳）反應，未獲回應可再向消基會投訴。

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  • 消基會公布抽查各大網路平台販售的餐券商品10件，結果合格率為零。（記者林彥彤攝）

    消基會公布抽查各大網路平台販售的餐券商品10件，結果合格率為零。（記者林彥彤攝）

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