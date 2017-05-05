呼籲助養小腳丫 勵馨辦親子市集募款
2017-05-05 16:55
〔記者楊綿傑／台北報導〕各種社會事件頻傳，也使得社會上有許多需要助養、援助的小腳丫，但根據勵馨基機會統計，一名須助養的小腳丫，一年的奶粉尿布錢就高達20萬。勵馨基金會與卡多摩嬰童館今起一連4天合辦「愛。分享 親子市集」，市集部分所得將捐助勵馨小腳丫專戶，目標30萬元，關懷待收養的小生命。
勵馨收養人也帶著收養幼童「小石頭」現身說法，以自身嘗試各種方法都生殖失敗的經驗，在收養過程中重新找回人生圓滿，小石頭與收養人如親生般的互動也感動眾人。郭小姐說，第一眼看到小石頭，他才6個月，但卻直直朝他們夫妻倆爬過來後，就不走了，也許就是注定。
勵馨基金會副執行長廖育珩指出，一年來勵馨服務0至3歲小腳丫102位，而1位小腳丫一年奶粉尿布經費達20萬元，是筆不小的負擔，呼籲社會踴躍捐助，也希望小腳丫們都能找到愛他們的家庭。卡多摩嬰童館總經理黃瑞桐則說，有很多在社會角落，基於經濟上或各種因素，沒辦法照養小孩，都需要各界一起共襄盛舉。
黃瑞桐並代表所有贊助廠商及市集，捐助相關所得給勵馨，預計目標30萬元。今天活動現場同時也舉辦「尋找幸孕女神」決賽，並邀請前壹電視主播蕭彤雯擔任評審，現場許多美麗俏媽咪身著華服，自信地挺著肚子，展現媽媽的美。
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