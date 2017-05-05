| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

實填教師名冊還不夠 新北要求補教師出具「良民證」

2017-05-05  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕最近補習班男師陳星（本名陳國星）遭披露疑涉誘姦女學生，引來各界反對狼師、要求補教業者實名登記的聲浪。新北市就打算要補習班確實填報教師名冊，並針對補教師要求出具良民證，全面防堵狼師。

據《蘋果》報導，新北市教育局決議率全國之先規劃建置補習班管理平台，要求補習班確實填報教師名冊，相關資料會協請法務部、新北市社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心協助查察。新北教育局更指出，以往轄內的補習班聘用教師，規定必須向教育局申報資料審核，也會將警察刑事紀錄證明文件（良民證）納入班務的抽查項目中。

教育局強調，聘用教師都須檢附警察刑事紀錄證明文件（良民證），並由教育局進入教育部全國不適任教育人員系統進行查詢，藉此對補習班教師品質把關、避免狼師入侵。

廣告
  • 補習班狼師問題延燒，新北市將針對補教師要求出具良民證。（示意圖）

    補習班狼師問題延燒，新北市將針對補教師要求出具良民證。（示意圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新北市教育局 狼師 補習班
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：實填教師名冊還不夠 新北要求補教師出具「良民證」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.