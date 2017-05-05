實填教師名冊還不夠 新北要求補教師出具「良民證」

2017-05-05 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕最近補習班男師陳星（本名陳國星）遭披露疑涉誘姦女學生，引來各界反對狼師、要求補教業者實名登記的聲浪。新北市就打算要補習班確實填報教師名冊，並針對補教師要求出具良民證，全面防堵狼師。

據《蘋果》報導，新北市教育局決議率全國之先規劃建置補習班管理平台，要求補習班確實填報教師名冊，相關資料會協請法務部、新北市社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心協助查察。新北教育局更指出，以往轄內的補習班聘用教師，規定必須向教育局申報資料審核，也會將警察刑事紀錄證明文件（良民證）納入班務的抽查項目中。

教育局強調，聘用教師都須檢附警察刑事紀錄證明文件（良民證），並由教育局進入教育部全國不適任教育人員系統進行查詢，藉此對補習班教師品質把關、避免狼師入侵。