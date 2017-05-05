「她」為何每天笑嘻嘻？ 雇主這樣做印尼官員很肯定
2017-05-05 17:02
〔記者張瑞楨／台中報導〕印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定，今天（5日）拜訪台中市政府與美家人力資源公司，並與台灣雇主及該國勞工對談，台中市外勞高達9萬多人，對於勞動部推動「雇主支付仲介費用專案」等兩項計畫，瓦古斯定相當肯定，雇主鄭文賜也說，他願意每月多花台幣3000元，為外勞支付仲介費，鄰居見到他們的外勞阿弟每天笑嘻嘻工作，詫異詢問「我家的外勞每天苦著臉又很凶，你家的外勞為什麼這麼快樂？」
亞古斯定說，印尼總統佐科威上任後，把保障全球印尼海外工作者權益，視為施政核心，台灣勞動部推動的「外籍看護工外展業務」與「雇主支付仲介費用專案」，印尼政府相當重視，他特別到台中市的美家人力公司了解兩方案成效。
美家公司說，許多移工（外勞）借錢支付仲介費，尚未出國賺錢，就背負不少的債務，再加上機票等費用，這筆錢高達台幣10多萬元，高額的海外仲介費，更受台灣人權團體抨擊，視之為壓榨移工，該公司很支持上述兩項方案，希望未來至少能有10％外籍看護，是援用上述兩方案招募。
雇主鄭文賜說，他也支持「雇主支付仲介費用專案」，他詢問鄰居，聘僱一名外籍看護，每月支出約2萬3000元，他幫受雇的阿弟支付仲介費，每月共支出2萬6000元（含薪資與保險等），僅多支出3000元，卻能獲得兩大益處，其一是人道與反剝削，「我們善待這些勞工，國際形象更好」，其二是阿弟到台灣又不被剝削，不必煩惱仲介債務，更能快樂工作，不會想到逃跑，工作品質很高。
鄭文賜說，鄰居見到阿弟很快樂，相當驚訝地說，他們家的外勞每天苦著臉，脾氣又很壞，「你家的外勞為什麼這麼快樂？」，鄭文賜強調，這是「心態」問題，善待外勞，他們會更投入工作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 空姐薪水多高？她們自爆真實情況...
- 周刊民調：若現在選總統 郭董大幅領先小英
- 南台中家扶6月辦跳蚤市場 攤位及物資只募到一半
- 無國界教室 虎尾國小與澳洲同步英語視訊對話
- 欠薪案外案 空姐爆遠航用膠帶補飛機
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 禽流感1個月未傳新疫情 林全宣布解除一級災害應變
- 大同假處分遭高院駁回 欣同董座林宏信：不會退縮
- 製作人叫到房間羞辱 阿Ken被缸了噴淚
- 今日NBA季後賽戰績
- 驚！崑山科大實驗室起火 上百師生安全逃出
- 逆思》回首百年：台中車站開啟城市新風貌
- 秀姑巒溪堤防工程車吊臂壓傷工人 2人送醫1人不治
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 豬哥亮病況惡化昏睡 病房大轉肅寂
- 中職 Live》洋投神盾期末考戰兄弟 悍將力拚第10勝
- 南投縣議員疑農會選舉恩怨遭毆傷 1嫌裁定羈押
- 台中驚傳黑心逾期肉品 衛生局封存1.5萬公斤
- 陽明減資後再掛牌 先盛後衰
- 農會選舉恩怨？ 南投議員簡峻庭遭打斷肋骨
- 「注意一下你的腳筋」 朱雪璋涉誣告網友冒名PO文遭起訴
- 社論》中國政策不能自欺欺人
- 蘋果砸10億美元 推升先進技術就業機會
- 企業家騎車疑撞到狗摔車 人狗雙亡
- 台銀鬧日圓荒？ 總行擺出8億日圓現鈔澄清
- 54歲男星吃得開 自爆女粉絲約炮
- 鬼怪香港秀廣東話 最想搭車撞XX
- 全大運明登場 星馬澳參戰
- 台股開盤下跌9.15點 報9958.49點
- 接連送上門！三峽警10分鐘連逮3毒蟲 起出槍毒
- 下水道廠商解約 頭份憂1.1億被收回
- 陳建仁、朱敬一國籍 美國家科學院正名台灣
- 5/4 威力彩頭獎連23摃
- 台東連建棒壘球場 足球界鳴不平
- 紐約地途》城市裡的海上巡航：Rockaway Ferry
- 鼻胃管扯到世間情 瓊瑤幫重症病患爭自主
- 亞冠》恆大球迷大喊「X你老母」秀下限 亞足聯開罰
- 《2017秋冬時裝週》Stella McCartney
- 衝著香港來的？ 中國擬立《國歌法》
- 《2017秋冬時裝週》Marni
- 才女之死火速禁止報導 林俊憲爆：是透過Line指揮
- 天王嫂半夜做這個 方媛被讚好賢慧
- 神之距210分 詹姆斯追分喬丹
- 鬼頭刀料理 傳承四代好滋味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「她」為何每天笑嘻嘻？ 雇主這樣做印尼官員很肯定
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分