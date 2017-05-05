「她」為何每天笑嘻嘻？ 雇主這樣做印尼官員很肯定

2017-05-05 17:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定，今天（5日）拜訪台中市政府與美家人力資源公司，並與台灣雇主及該國勞工對談，台中市外勞高達9萬多人，對於勞動部推動「雇主支付仲介費用專案」等兩項計畫，瓦古斯定相當肯定，雇主鄭文賜也說，他願意每月多花台幣3000元，為外勞支付仲介費，鄰居見到他們的外勞阿弟每天笑嘻嘻工作，詫異詢問「我家的外勞每天苦著臉又很凶，你家的外勞為什麼這麼快樂？」

亞古斯定說，印尼總統佐科威上任後，把保障全球印尼海外工作者權益，視為施政核心，台灣勞動部推動的「外籍看護工外展業務」與「雇主支付仲介費用專案」，印尼政府相當重視，他特別到台中市的美家人力公司了解兩方案成效。

美家公司說，許多移工（外勞）借錢支付仲介費，尚未出國賺錢，就背負不少的債務，再加上機票等費用，這筆錢高達台幣10多萬元，高額的海外仲介費，更受台灣人權團體抨擊，視之為壓榨移工，該公司很支持上述兩項方案，希望未來至少能有10％外籍看護，是援用上述兩方案招募。

雇主鄭文賜說，他也支持「雇主支付仲介費用專案」，他詢問鄰居，聘僱一名外籍看護，每月支出約2萬3000元，他幫受雇的阿弟支付仲介費，每月共支出2萬6000元（含薪資與保險等），僅多支出3000元，卻能獲得兩大益處，其一是人道與反剝削，「我們善待這些勞工，國際形象更好」，其二是阿弟到台灣又不被剝削，不必煩惱仲介債務，更能快樂工作，不會想到逃跑，工作品質很高。

鄭文賜說，鄰居見到阿弟很快樂，相當驚訝地說，他們家的外勞每天苦著臉，脾氣又很壞，「你家的外勞為什麼這麼快樂？」，鄭文賜強調，這是「心態」問題，善待外勞，他們會更投入工作。