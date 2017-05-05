西屯福德祠捐貨車 西屯公所工班人員修繕更安全

2017-05-05 16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯區公所要管理70多座的鄰里公園，但因工程車已老舊，工班人員過去載運割草機及籬笆剪等修剪植栽機具，是以機車及公務小客車，相當不便且危險，惠來里福德祠今天捐贈一輛全新工程車，讓工班人員可全力維護小公園。

捐贈儀式今天在惠來里福德祠舉行，副市長張光瑤、市議員陳淑華、民政局副局長徐仙卿、西屯區長何國裕一同參與，並由張光瑤代表受理。

全市面積1公頃以下的社區公園，目前由各公所負責修剪維護，而西屯區公所要負責70多座社區公園的管理及維護，然而整理公園一些器具，如割草機及籬笆剪相當重，因西屯區公所工程車已使用15年相當老舊，無法出車，因此工班人員就必須騎機車載運，相當不便且危險。

但區公所今年並無預算購置，致使出班的工班人員，都必須用機車載運機具，若遇到下大雨就相當危險，惠來里福德祠主委陳正雄得知後，經過委員會同意後，便捐贈一輛價值約54萬元的小貨車給公所作為工程車；陳正雄表示，捐款是來自十方，希望捐給公所後，讓發揮最好的功能，造福市民。

副市長張光瑤代表市府接受，並表示「工欲善其事，必先利其器」，感謝惠來里福德祠捐贈工程車，相信能讓公所提供更好的服務，將公園維護得更完善。

市議員陳淑華則說，惠來里福德祠位在市府旁邊，可說是「第一土地公」，過去也做相當多善事，包括捐車給警察局、關心鄰近學校學生教育等，而一般廟宇所捐出的善款約30%，但惠來里福德祠超過47%，熱心公益、回饋地方的精神值得肯定。

西屯區長何國裕表示，很感謝惠來里福德祠慷慨贈車，讓工班人員不必再用機車載重物，公所會妥善運用，用心維護公園及綠地。