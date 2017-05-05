洗碗並非最煩人 調查：媽媽最討厭的家事是這個
2017-05-05 17:38
〔即時新聞／綜合報導〕很多現代女性相當辛苦，除了白天要上班，回家後還要做家事。最近一項母親節調查就顯示，媽媽最討厭做的家事是居家清潔、其次是洗衣曬衣、煮飯和洗碗。
綜合報導指出，有國內業者在母親節前夕向媽媽們進行調查，結果發現，在媽媽們最討厭的家事排行榜中，第一名是居家清潔，其次依序是洗衣曬衣、煮飯、洗碗、家庭採買、收納整理和倒垃圾等。而且國內只有26％家庭的小孩會參與做家事，52％是爸媽共同分擔，還有22％家庭則是由媽媽一肩挑起。
調查也發現，台灣大多數的媽媽都要兼顧工作和家庭，調查中有59％媽媽是職業婦女，24％的是賺錢不負責家務、全職家管的媽媽只有17％。有36％的媽媽平均每週最多花4到6小時在家事上、26％的人每週花2到4小時，另外還有16％的媽媽每週得花超過6小時做家事。
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