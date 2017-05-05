慈濟6.8億援建台東9校 今舉辦聯合啟用典禮

2017-05-05 16:24

［記者黃明堂／台東報導］佛教慈濟慈善事業基金會投入超過6.8億元經費，援建台東縣9所學校，經1年多的施工，今天舉行捐贈暨聯合啟用典禮。台東縣長黃健庭感謝慈濟，並說這是台東歷年來最大筆的教育工程。

捐贈暨聯合啟用典禮在關山夢想家實驗學校舉行，由知本國中原住民舞蹈「山谷迴響 澎湃湧泉」揭開序幕，慈濟志工則以大合唱，表達世界各地慈濟人共同的關懷與祝福。慈濟基金會副總執行長林碧玉及黃健庭，致贈學校意象物給9所學校校長與代表，象徵各校新校舍正式落成啟用。

黃健庭說，縣內不少學校都是在他父親擔任縣長任內興建，現在老舊，光是9所學校重建經費就高達5億8千萬元，原應由公部門籌措協助，但經費龐大，必須跨數年才能完成整建，但他向證嚴上人尋求支援，馬上就獲答應，上人還親自到台東勘查。

這次援建的有復興國小、光明國小、馬蘭國小、康樂國小、建和國小、鹿野國小、知本國中、桃源國中、關山國中等9所學校，從設計、發包全部都是慈濟基金會協助縣府辦理，重建期間建築師與各校校長面對面溝通與確認校舍配置設計，以融合自然通風及穿透性效果的設計理念，落實綠建築生態、節能、減災及防災4大指標。同時所有樓體符合特殊學生需求，建置無障礙教學環境。

林碧玉致詞時指出，證嚴上人非常關心孩子們的教育及未來，「期待不是因為災難而重建，要因為減災防災重建，營造愛與人文的校園，環境與教育合一，打造希望的未來，讓學生對生命充滿期待與感恩。」