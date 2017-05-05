東亞青奧國旗入場？ 中市府：會場內只能持會旗

2017-05-05 16:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕2019東亞青奧在台中舉辦，屆時國內觀眾究竟能不能持國旗入場加油？市府運動局長王慶堂今日表示，比照「奧會模式」在會場內只持會旗，但會為觀眾爭取最大權益，會場外面佈置國旗則不受限，必能順利舉辦，成功行銷台中。

王慶堂5日在市議會就東亞青年運動會籌備工作進行專案報告，吸引議員們熱烈討論，包括范淞育、吳瓊華、謝明源、翁美春、何敏誠、李中、楊正中、陳清龍、李天生、邱素貞、蘇柏興、張芬郁、陳本添、劉士洲、楊典忠等人都詢問相關問題。

吳瓊華、李天生、邱素貞、楊典忠表示，台灣是地主國，台中是主辦城市，比賽期間應該懸掛中華民國國旗，甚至各場館、比賽場所都該掛，民眾也應可攜帶國旗進場觀賽加油。

吳瓊華、李天生、陳本添並強調，目前兩岸關係緊張，是否會影響中國及港澳代表隊的參賽意願？要求市府妥善處理。

王慶堂回應，比賽場地與大會使用場地，將依照奧會模式辦理，但會為入場觀眾爭取最大權益，國旗一定要懸掛，看要掛在什麼場所，例如會場外面佈置國旗就不受奧會模式限制；中國隊已預先報名所有競賽項目、1400多位選手。

另外，謝明源、范淞育質疑，王慶堂既非籌委會委員，又僅是綜合行政部長，也非競賽場館或活動部主管，恐難全權協調重要業務；副市長林依瑩說明，因場館建設涉及各局處業務，因此提高管理層級由市府秘書長黃景茂擔任，以利跨局處協調。

王慶堂表示，東亞青奧有9國選手、14項競賽項目，除輕艇及室內5人制足球分別於南投日月潭及彰化體育館舉辦外，其餘12項在台中市舉行，相關比賽場館陸續驗收營運，必能順利舉辦，建立軟硬體兼具的運動城市，讓世界看見台中。