12年照顧14童 寄養媽媽獲選屏縣模範母親

2017-05-05 16:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東家扶中心寄養媽媽楊蕙瑜12年來照顧過14名寄養童，從0歲到18歲都有，從未拒絕過屏東家扶送到她家的孩子，今年獲選屏東縣模範母親。

12年前，基督徒楊蕙瑜與丈夫巴慶祥認為自己的孩子都已成年，決定成為寄養家庭照顧需要幫助的孩子；社工督導黃淑玲回憶，當年初訪評估楊蕙瑜家時，發現她是很懂得生活的女人，每天做瑜珈、整理植物花草；楊蕙瑜笑說，現在忙著照顧寄養童，瑜珈墊早已成為小baby們的遊戲場。

曾有一名16歲的少男，安置前就有很多狀況；楊蕙瑜回憶，他一來就說想要刺青、打耳洞、染燙頭髮，她知道少男在測寄養父母的底線，更深知少男只是要更多的關愛，於是她和先生以身教及幽默的言語和少男討論，最後他並沒有刺青，但還是打耳洞、燙頭髮，最重要的少男不再逞兇鬥狠，願意打開心門接受且相信別人，這是讓她最安慰的。

楊蕙瑜照顧過的14名寄養童中，有嚴重過動、情緒障礙的兒童，還有剛來的寄養童疑似感染愛滋病，楊蕙瑜說，寄養家庭就是「憨膽」，接下孩子後，就慢慢摸索孩子的心性，和孩子一起磨；讓她印象最深刻的是2名姊妹分別不同時期安置，姊姊由美國收養家庭收養，同母異父的妹妹再安置，1年後，姊姊的收養家庭決定再收養妹妹，且全家到台灣接妹妹。

楊蕙瑜說，儘管曾經感到受挫、徬徨與無力，但夫妻倆始終堅信「有心就有力、有愛就無懼」，願意持續照顧寄養童。