媽咪我愛妳！溪州學童寫明信片傳情

彰化縣溪州國小舉辦「寵愛媽咪，手寫傳情」活動，小朋友把親手寫的明信片寄到紅色限時專送的郵筒。（記者陳冠備攝）

2017-05-05 15:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕手寫有溫度，寄信有真情。彰化縣溪州國小今日舉辦「寵愛媽咪，手寫傳情」活動，460位學生在中華郵政特製的母親節卡片上寫下感恩與祝福的話，並投入巨大的紅色郵筒中，限時專送給每位慈母手中。校長陳金鍠表示，現在人太依賴3C產品溝通，學習寫信，祝福最有溫度。

「媽媽我愛妳！」、「謝謝媽媽照顧我」、「謝謝媽媽幫我買新衣服！」、「謝謝阿嬤陪我散步、聊天，煮飯給我吃」、「謝謝阿姨這麼愛我」小四學生江泓儒一口氣寫了3張明信片，分別給阿嬤、媽媽跟阿姨，且都是用英文寫，他說，阿嬤、媽媽跟阿姨都很愛她、照顧他，所以希望她們收到明信片可以非常開心。

陳金鍠表示，因為臉書、LINE通訊軟體發達，現在小朋友幾乎有一半沒寫過信，這次透過中華郵政贊助推廣，讓學童嘗試手寫明信片寄給家人，表達對母親的敬愛，不管寫得好不好，只要收到手寫的信件就能感受最真實的溫暖。

中華郵政彰化郵局科長郭白慧表示，彰化郵局為了讓大家表達感謝母愛，所以舉辦「手寫傳情總動員」活動，印製3款明信片共5萬張，在各郵局免費供民眾索取至明天（6日）為止，並將自9日起替民眾免費寄送給母親，今天特別準備500張明信片給溪洲國小師生，希望大家一起親手寫下自己對媽媽的愛並傳達給媽媽。