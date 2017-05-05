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議員籲落實補教稽查 宜縣教育處：先協助業者自清

2017-05-05  16:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］女作家林奕含自殺身亡，引發各界熱議補習班人員管理的議題，宜蘭縣議員今質詢時要求縣政府提出管理方案；縣府教育處表示，將找縣內補教業者開會溝通，找出讓家長安心的方案，現階段會先協助業者向大眾自清。

宜蘭縣議會今天由教育處進行業務單位報告，由於近日林奕含事件影響，議員們針對補習班人員管理提出質問；議員邱嘉進表示，許多學生都會補習，現在台灣社會有這麼多補教界老師，有這些惡質的行為，宜蘭縣針對補習班人員的控管，一定要有一套管理標準，像是建立輔導機制，萬一類似案件發生，讓相關當事人，有管道尋求協助與輔導。

江碧華說，縣內有300多家補習班，以縣府現有的人力，根本無法確實稽查，教育處除了應該要有新的考核辦法與人員管理標準，更應該要有新機制去落實稽查，面對人力不足的問題，她更要求縣府在月底提出完善的管理方案。

教育處長簡菲莉表示，縣內針對補教界師資的相關管理辦法，如何更明確、更具體，確實需要做檢討與修正，此外還要看中央如何修法，協助地方處理問題，但這些需要走一些程序，但在這之前，為了讓社會大眾安心，應該要先協助所有的補教業者自清，讓顧客安心，縣府近期會與業者開會溝通，研議相關辦法。

談到針對補教界的稽查，簡菲莉表示，以往稽查重點都放在消防安檢設備，未來會針對師資做檢討，但因為人力問題，稽查上確實有困難，會向上級請示，研議請府內其它局處給予稽查上的協助，未來若有法源依據，當然希望補教業者有良民證等更明確的參考資料，若業者蓄意隱瞞，也會依法究辦，積極採取法律行動。

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  • 宜蘭縣議員邱嘉進今天質詢時表示，宜蘭縣針對補習班人員的控管，一定要有一套管理標準。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣議員邱嘉進今天質詢時表示，宜蘭縣針對補習班人員的控管，一定要有一套管理標準。（記者林敬倫攝）

  • 議員江碧華要求縣府，在月底針對補習班人員的管理，提出完善的方案。（記者林敬倫攝）

    議員江碧華要求縣府，在月底針對補習班人員的管理，提出完善的方案。（記者林敬倫攝）

  • 縣府教育處長簡菲莉表示，將找縣內補教業者開會溝通，找出讓家長安心的補教人員管理方案，現階段會先協助業者自清。（記者林敬倫攝）

    縣府教育處長簡菲莉表示，將找縣內補教業者開會溝通，找出讓家長安心的補教人員管理方案，現階段會先協助業者自清。（記者林敬倫攝）

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