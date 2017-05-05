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臉書直播什麼都賣 議員憂：食安稽查大漏洞

2017-05-05  16:08

［記者陳昀／桃園報導］臉書直播夯，很多網紅、素人也把腦筋動到上面，叫賣商品五花八門，包含生鮮肉品、藥妝和進口食品等，市議員黃婉如、楊朝偉等人質詢指出，但因不受廣告法規限制，恐成為控管食安的大漏洞，應該嚴加把關，桃園市衛生局長蔡紫君答詢表示，衛生局有專人負責稽查電視、網路廣告等，會將其納入巡邏範圍。

黃婉如指出，臉書直播盛行，點開臉書常看到網友透過直播買賣，商品包含生鮮肉品、漁貨、藥妝品等，但這些商品的來源、是否通過檢驗等，都是問號。楊朝偉也指出，這類交易的買賣資訊不透明，很多人自己從日本帶商品回來直播叫賣，也可能讓未通過檢驗、產地不明的商品在市面上流竄，令人相當擔憂，要求衛生局嚴加把關，因應時代潮流改變稽查方式。

市議員彭俊豪也表示，臉書直播起初以玩具、藝術品居多，最近開始出現肉類、魚類和藥品，但品質令人質疑，應該要加強了解。

市議員劉仁照也說，臉書直播目前不像其他廣告有法源依據，且直播也不像拍賣網站有交易紀錄，衛生局要更重視這類稽查、追蹤賣家，才能保障大家的權益。

蔡紫君回應表示，衛生局藥政管理暨稽查科、食品管理暨檢驗科都有專人負責監控電視廣告及網路買賣，發現異狀會採側錄方式留下證據，並進一步查處，會將臉書直播納入重點，並配合食安志工協助，擴大稽查。

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  • 很多素人、網路紅人在網路上直播賣東西，商品五花八門，市議員黃婉如、楊朝偉等人質詢指出，擔心成為食安稽查大漏洞。（記者陳昀攝）

    很多素人、網路紅人在網路上直播賣東西，商品五花八門，市議員黃婉如、楊朝偉等人質詢指出，擔心成為食安稽查大漏洞。（記者陳昀攝）

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