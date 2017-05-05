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首次移師東半部 全國躲避球賽今台東登場

2017-05-05  16:21

［記者黃明堂／台東報導］第18屆全國躲避球錦標賽今天下午在台東縣立體育館開幕，展開連續3天賽程，有全國及來自香港共158隊3000多位選手參加。

台東縣長黃健庭說，這是躲避球錦標賽18年來第1次到台東辦比賽，且是參賽選手最多的1次。

中華民國躲避球協會理事長王建昌進一步透露，原本這項比賽要由新北市承辦，但去年下半年臨時接到台東縣請求，經協會考量從未在東台灣辦過比賽，也希望藉由比賽為台東引進人潮，所以決定由台東縣接手舉辦，他也實地看到台東辦的非常好。

此次全國躲避球錦標賽，總共有158個參賽隊伍參賽，包括香港派出了18隊。比賽分為男童、女童、混合組、國中男子、國中女子、公開男子、公司女子及壯年組等組別競賽，場地包括縣體育館、台東高中、台東高商、新生國中。競賽相關資訊請查詢第18屆全國躲避球錦標賽官網http://120.127.96.17/modules/tadgallery/。

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  • 第18屆全國躲避球錦標賽今天下午在台東縣立體育館開幕。（記者黃明堂攝）

    第18屆全國躲避球錦標賽今天下午在台東縣立體育館開幕。（記者黃明堂攝）

  • 中華民國躲避球協會理事長王建昌（左）頒感謝狀給台東縣長黃健庭。（記者黃明堂攝）

    中華民國躲避球協會理事長王建昌（左）頒感謝狀給台東縣長黃健庭。（記者黃明堂攝）

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