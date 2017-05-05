弘光科大啦啦舞比賽 學生發揮創意喚校友回娘家
2017-05-05 16:03
〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學連續舉辦6年啦啦舞比賽，今年以呼喚校友回娘家為主題，一起慶祝50周年校慶，學生透過隊形設計、口號以及道具，展現出青春活力，19個報名參賽隊伍卯足全力，有學生苦練近2個月，有人甚至瘦了好幾公斤。
這次啦啦舞比賽比賽評分標準分五個部分，由徐立剛、潘建州、陳雅惠三位專業教練當評審。弘光科大學務長范煥榮表示，啦啦舞比賽展現學生的團隊精神，可以培養學生的群育能力，也是50週年校慶第一個暖身活動，學生的比賽演出也將製作成歡迎校友回娘家的影片，在學校官網、網路上播映，希望校友感受到學弟妹的用心與年輕活力，在12月2日校慶時回母校來回味青春。
比賽副總召曾景揚指出，各系學生為了爭取好成績，把壓箱寶都搬出來，為展現團隊合作的默契，有的系嚴格要求隊伍動作整齊性，有的做道具增加主題性。
啦啦舞比賽19個報名參賽隊伍輪流登場，搬出各式道具。食科系用5公斤的垃圾袋，作出比賽用的彩球；護理系展現青春的人情味，演出道具以柑仔店為背景，呼喚學長姊回校走走；語聽系儘管是學校第1屆，但是全班參加，搭配校歌，演出中同學換上黑白的學生制服，創意十足。
另外，美髮系則拿出平常上課用的假人頭當道具，更運用連續劇誇張的明星花露水橋段，噴灑之後變青春，讓人看了會心一笑，餐旅系則用畢業旅行當主題，把遊樂園搬入演出中，好像一齣百老匯。
每個系在演出中，都齊聲呼喊「歡迎學長姊回娘家」、「50周年讚讚讚」、「生日快樂」等呼喚校友回娘家口號。
護理系的學生張鈞淇則說，為了比賽，近2個月都犧牲假期努力排練，跳啦啦舞後還瘦了2公斤，畢業後一定會很懷念，曾參加過這樣的比賽。
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