網友展開獵巫行動 補教師：再也不回學生私訊

2017-05-05 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕面對目前因林奕含之死情緒高漲的社會氛圍，補習班老師人人自危，同為教國文的高富帥老師劉炘點出，推補教師實名制只是假議題，身為老師最重要的還是自己心中那把尺，同時表示之後再也不會回覆學生私訊提問，有事都到公開平台討論。

據《上報》報導，才女作家林奕含在完成10萬字小說《房思琪的初戀樂園後》，選擇與世訣別，而林家父母所揭露的真相，讓各界譁然，也讓網友暴怒要揭發傷害她的狼師。目前仍未婚的39歲補習班老師劉炘，常受媒體採訪，過去他也曾說，如果學生私訊的是閒聊而非提問，一律已讀不回。

針對林奕含之死引爆出的補習班病徵，劉炘坦言林姓作家之死只是個案，「但這現象確實在補教業中存在已久且為數不少」，他也點出「老師」背負的道德框架不同於常人，不管在學校或補習班，對未成年發生踰矩之情愫或行為，乃罪大惡極，本該唾棄並追究刑責。

同時評論實名制只是假議題，就算施行，也只是追究無法挽回的遺憾所該承擔的刑責；重點應放在預防勝於治療，不只要教育學生（無分男女）正確價值觀，還要提高加害者刑責，如此才是有效預防。他也聲明以後不再回應任何學生的私訊，解題一律在公開平台與群組上，最後仍不忘搞笑的說：「喇賽亦然！」