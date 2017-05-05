陳菊與地檢署拜會議會 籲支持設置毒品防制局

2017-05-05 16:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕反毒不分黨派，高雄市長陳菊與高雄、橋頭地檢署檢察長，今天拜會議會，呼籲支持設置毒品防制局；議長康裕成及三黨團總召均允諾，將儘速審查市府組織自治條例修正案，共同催生毒品防制局。

高雄市籌劃成立一級機關「毒品防制局」，市長陳菊、高雄地檢署檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長王俊力，今天特別拜會議長康裕成及議會三黨團總召，期盼議會能如期審議通過市府組織自治條例修正案。

陳菊表示，高雄為突顯掃蕩毒品決心，率先站出來，成立全國第一個毒品防制專責機構；她強調：「搶救一個人不受毒品危害，如同挽救一個家庭，因為一人吸毒，全家皆受其害！」

周章欽指出，清除藥頭是防制毒品的關鍵，唯有基層員警全面動起來，才能完成任務，去年3至12月，共掃除约1300件藥頭案件，預計今年要再掃蕩1500件，盼望議會能支持市府成立毒品防制局。

國民黨團總召曾俊傑說，市府應大力掃除校園毒品，並向下紮根推動反毒；民進黨團總召張勝富允諾，全力支持設置毒品防制局；無黨團結聯盟總召黃石龍則憂心，員警為求破案績分而刻意「養案」，讓毒品危害愈加嚴重。

針對「養案」疑慮，陳菊要求市警局應研議以其他獎勵方式，取代績分的可行性，避免基層員警「養案」，而讓毒瘤擴大。

議長康裕成表示，配合毒品防制局於明年初掛牌運作，審議市府組織自治條例修正案有急迫性，她將以議長交議案送大會審查，希望各黨團各自溝通所屬議員，取得共識，儘速審議。

康裕成也強調，毒品防制局應儘速達成任務，不能永久存在，在毒品防制局完成階段性任務後，應功成身退，回歸市府二級單位，以符合市民對市府精簡人事的期盼。

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